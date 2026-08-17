Mujer escapa de su expareja y se arroja desnuda de un auto en movimiento en Nezahualcóyotl

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Mujer se arrojó de auto para escapar de expareja. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Una mujer identificada como Estefany habría escapado de su expareja al arrojarse de un vehículo en movimiento en una avenida de Nezahualcóyotl (Neza), Estado de México (Edomex), durante la noche del 12 de agosto. El momento quedó registrado por una cámara de seguridad y muestra a la mujer tendida sobre el asfalto mientras varios automovilistas circulaban por la zona y algunas personas se acercaban para auxiliarla.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, la mujer habría sido convencida de subir al auto de su expareja y trasladada contra su voluntad a un hotel donde estuvo aparentemente secuestrada varios días, siendo víctima de agresiones.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción:

Prefirió arriesgar la vida en el asfalto antes que seguir con su agresor. 🚨



El angustiante momento en que una mujer se arroja de un auto en marcha en el Edomex para salvarse. Las imágenes son impactantes. 👇#Edomex #Noticias #Seguridad pic.twitter.com/DlEPANO8N0 — Erendira Haros (@erendiraharos) August 17, 2026

¿Cómo habría escapado la mujer del vehículo en Neza?

Las imágenes de una cámara de seguridad muestran el momento en que Estefany habría abierto la puerta de un automóvil y se habría arrojado mientras la unidad circulaba por una avenida concurrida en Neza.

El video, registrado aproximadamente a las 19:41 horas del 12 de agosto, pero que se ha empezado a hacer viral recientemente, muestra a la mujer caer sobre la vialidad. En las imágenes aparece sin ropa y permanece tendida sobre el pavimento, desorientada, mientras los vehículos continúan su trayecto sin detenerse a auxiliarla.

Al percatarse de lo ocurrido, algunas personas que se encontraban en la zona se acercaron para intentar ayudarla.

La información difundida sobre el caso señala que la mujer habría realizado esta maniobra para escapar de su expareja, quien presuntamente se encontraba al frente del vehículo.

¿Qué habría ocurrido antes de que se lanzara del auto?

Según la versión difundida, la expareja de Estefany la habría convencido de abordar el automóvil. Una vez dentro, el hombre presuntamente la habría trasladado hasta un hotel.

La mujer habría permanecido varios días en ese lugar y, de acuerdo con el relato, habría sido drogada, golpeada y víctima de abuso durante el tiempo que habría estado retenida.

Después, habría sido subida nuevamente al vehículo desnuda y, el presunto agresor habría comenzado a trasladarla con un destino desconocido.

Las circunstancias exactas de lo ocurrido deberán ser establecidas mediante la investigación correspondiente, por lo que estos señalamientos se mantienen como versiones del caso.

Mujer habría aprovechado un descuido para escapar

La información disponible indica que el vehículo habría realizado una parada aparentemente para recoger a otra mujer. Momento que Estefany habría aprovechado para abrir una de las puertas y lanzarse del automóvil en movimiento.

La mujer habría quedado sobre el asfalto, donde fue observada por personas que se encontraban en la zona. El registro de la cámara permite observar los momentos posteriores a la caída y la llegada de personas que intentaron ayudarla.

El video se difundió posteriormente en redes sociales y permitió conocer parte de la secuencia de los hechos como en la cuenta de redes sociales de X de Herendira Haros.

Hasta el momento, la información proporcionada no permite establecer de manera independiente todas las circunstancias que habrían ocurrido antes de que la mujer saliera del vehículo.

¿Qué se sabe de la presunta agresión?

El caso apunta a una posible agresión contra una mujer y privación de la libertad, aunque corresponde a las autoridades determinar qué ocurrió y si existe responsabilidad penal por parte de la expareja señalada.

La versión difundida sostiene que Estefany habría sido retenida durante varios días y posteriormente trasladada en el automóvil, hasta que habría encontrado una oportunidad para escapar.

La investigación deberá establecer también la identidad y ubicación del presunto agresor, así como las circunstancias en las que la mujer habría sido trasladada y los hechos que habrían ocurrido en el hotel.

Mientras tanto, las imágenes de seguridad muestran únicamente el momento en que la mujer habría salido del vehículo y quedó sobre la vialidad, por lo que cualquier señalamiento sobre lo ocurrido previamente deberá ser confirmado por las autoridades correspondientes.

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