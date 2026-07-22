Hallan cuerpo de recién nacido dentro de bolsas en Naucalpan

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Localizan a un recién nacido dentro de bolsas de plástico. Foto: Fernando Cruz

Un recién nacido sin vida fue localizado en calles de la colonia Plan de Ayala, en el municipio de Naucalpan, Estado de México. De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo del menor estaba envuelto en bolsas de plástico y fue encontrado por vecinos que caminaban por la zona.

El hallazgo ocurrió sobre la calle 10 de Abril, donde habitantes alertaron a las autoridades tras percatarse de la presencia del bebé en la vía pública.

‼️HALLAN A BEBÉ MUERTO EN CALLES DE #NAUCALPAN #EDOMEX‼️



🚨vecinos de la colonia Plan de Ayala reportaron a las autoridades sobre un bebé que estaba dentro de una bolsa de plástico.



🚨el recién nacido ya había fallecido cuando llegaron paramédicos.



🚨la zona está acordonada en… pic.twitter.com/Cr6jNq0fnq — FERNANDO CRUZ PERIODISTA (@FerCruzReporter) July 21, 2026

Hallan bebé sin vida en calles de Naucalpan

Tras el reporte ciudadano, al lugar acudieron paramédicos, quienes intentaron brindar atención al recién nacido. Sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por elementos de la policía municipal para facilitar el trabajo de las autoridades encargadas de la investigación.

Investigan hallazgo de bebé en Naucalpan

Después de que se confirmó el fallecimiento del menor, se dio aviso a personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), instancia responsable de realizar las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con la información disponible, las autoridades mexiquenses ya revisan las cámaras de seguridad ubicadas en el área donde ocurrió el hallazgo.

El objetivo es identificar a la persona o personas que abandonaron al menor y determinar cómo ocurrieron los hechos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas relacionadas con este caso ni han dado a conocer más detalles sobre la identidad del bebé.

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