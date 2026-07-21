Protestas colapsan vialidades del Edomex hacia CDMX; hay bloqueos en Satélite y la México-Puebla

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Bloqueos en Edomex provocan afectaciones rumbo a CDMX. Foto: Cuartoscuro

Dos movilizaciones sociales complican la circulación en distintos puntos del Estado de México (Edomex) con dirección a la Ciudad de México (CDMX), luego de que vecinos de Ciudad Satélite, en Naucalpan, y familiares de un joven asesinado realizaran bloqueos en la México-Puebla, en Ixtapaluca, para exigir atención a sus demandas.

La primera protesta se registra en la zona de Ciudad Satélite, donde habitantes se manifiestan contra la instalación de parquímetros en la Zona Azul, al considerar que esta medida afectará la dinámica de movilidad y convivencia en la zona.

Los inconformes colocaron mantas con mensajes dirigidos a autoridades estatales y municipales, donde se puede leer: “No queremos parquímetros en la zona azul y Ciudad Satélite”. La movilización provoca largas filas de vehículos y complicaciones para quienes buscan incorporarse hacia distintos puntos de la capital del país.

🚨 Un grupo de vecinos de Ciudad Satélite bloquean parcialmente Periférico a la altura de Plaza Satélite #Naucalpan, dirección #CDMX, en protesta contra la instalación de parquímetros en la Zona Azul; la circulación en la zona se ve afectada. pic.twitter.com/eqpEi5p3jD — Soy Naucalpan (@SoyNaucalpan) July 21, 2026

El segundo bloqueo ocurre sobre la carretera México-Puebla, donde familiares y allegados de un estudiante de 25 años asesinado en el transporte público, cerraron la circulación para exigir justicia y avances en las investigaciones del caso. Además de que en la zona se llevan a cabo trabajos de mantenimiento, lo que hace más lento el tránsito.

🚨 #AlMomento ⚠️ Los Reyes La Paz



Se registra tránsito lento 🐌, con afectación de 5 km, en la 📍Autopista México-Puebla km 18, con dirección a #CDMX, por trabajos de mantenimiento 👷🏼‍♂️ en la zona



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✅ Prevé tiempos de traslado. ⌛

✅ Mantener una distancia… pic.twitter.com/IomE7T3N2F — C5 Estado de México (@C5Edomex) July 21, 2026

Ambas manifestaciones generan retrasos para automovilistas que utilizan las principales vías de conexión entre el Edomex y la CDMX.

Bloqueo en Ciudad Satélite por parquímetros: vialidades alternativas

La protesta en Ciudad Satélite, Naucalpan, mantiene afectaciones para quienes circulan por la zona norte del Valle de México, especialmente en los alrededores de la llamada Zona Azul.

Ante la presencia de manifestantes y la concentración vehicular, automovilistas pueden considerar algunas rutas alternas para evitar el punto de conflicto:

Periférico Norte: utilizar esta vía como alternativa para conectar con zonas de Naucalpan, Tlalnepantla y la Ciudad de México

utilizar esta vía como alternativa para conectar con zonas de Naucalpan, Tlalnepantla y la Ciudad de México Avenida Gustavo Baz: opción para desplazamientos locales hacia otros puntos del municipio y conexión con vialidades principales

opción para desplazamientos locales hacia otros puntos del municipio y conexión con vialidades principales Vía Adolfo López Mateos: puede funcionar como ruta alterna para evitar la zona de concentración en Satélite

Se recomienda a los conductores anticipar tiempos de traslado, debido a que la circulación presenta carga vehicular por la presencia de manifestantes.

Bloqueo en la México-Puebla: rutas alternas ante protesta por justicia

En la autopista México-Puebla, familiares de un estudiante asesinado tras un asalto en el transporte público, realizan un cierre vial para solicitar justicia, lo que afecta a cientos de automovilistas que utilizan esta conexión entre el Edomex y la CDMX.

Para quienes necesitan trasladarse por esta zona, algunas alternativas son:

Calzada Ignacio Zaragoza: opción para ingresar o salir de la Ciudad de México hacia el oriente, dependiendo del punto de origen y destino

opción para ingresar o salir de la Ciudad de México hacia el oriente, dependiendo del punto de origen y destino Eje 10 Sur y vialidades locales de Iztapalapa: pueden servir como rutas complementarias para evitar tramos afectados

pueden servir como rutas complementarias para evitar tramos afectados Carretera Federal México-Puebla: en algunos trayectos puede representar una alternativa frente a la autopista, aunque también puede presentar carga vehicular

Autoridades recomiendan mantenerse atentos a las condiciones de tránsito y considerar aplicaciones de movilidad para identificar cambios en la circulación.

Manifestaciones afectan movilidad entre Edomex y CDMX

Los bloqueos registrados este día reflejan afectaciones en dos de los principales corredores viales utilizados diariamente por habitantes del Estado de México que se trasladan hacia la capital del país.

Mientras vecinos de Naucalpan buscan frenar la instalación de parquímetros en Ciudad Satélite, familiares de una víctima de homicidio mantienen una protesta para exigir avances en su caso.

Hasta el momento, las movilizaciones continúan generando retrasos y autoridades mantienen vigilancia en las zonas afectadas para atender la situación vial.

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