Mueren 3 personas, entre ellos un menor, por choque en carretera al Nevado de Toluca

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Foto: Especial

En el Estado de México, tres personas perdieron la vida, entre ellas un menor de tres años, y una más resultó lesionada a consecuencia de un accidente registrado sobre la carretera Toluca–Cd. Altamirano.

En la zona se registraba una intensa lluvia, condiciones que redujeron la visibilidad y complicaron la circulación en esta carretera que lleva al Nevado de Toluca.

#TomePrecauciones en #EdoMéx se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial en el km 014+500, de la carretera Toluca-Ciudad Altamirano, a la altura del Mpio. de Zinacantepec, con dirección a Toluca. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/nyHZTvjJTq — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) July 21, 2026

Las primeras investigaciones revelan que la camioneta presuntamente invadió el carril contrario al intentar rebasar a la altura del kilómetro 014+500 en dirección a la capital mexiquense, lo que habría provocado el choque con un automóvil.

La circulación permaneció parcialmente cerrada mientras se llevaba a cabo los peritajes y el levantamiento de los cuerpos.

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