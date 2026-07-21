Mueren 3 personas, entre ellos un menor, por choque en carretera al Nevado de Toluca

| 02:35 | Redacción Uno TV | Carlos Vera
Mueren 3 personas, entre ellos un menor, en choque en carretera al Nevado de Toluca
Foto: Especial

En el Estado de México, tres personas perdieron la vida, entre ellas un menor de tres años, y una más resultó lesionada a consecuencia de un accidente registrado sobre la carretera Toluca–Cd. Altamirano.

En la zona se registraba una intensa lluvia, condiciones que redujeron la visibilidad y complicaron la circulación en esta carretera que lleva al Nevado de Toluca.

Las primeras investigaciones revelan que la camioneta presuntamente invadió el carril contrario al intentar rebasar a la altura del kilómetro 014+500 en dirección a la capital mexiquense, lo que habría provocado el choque con un automóvil.

La circulación permaneció parcialmente cerrada mientras se llevaba a cabo los peritajes y el levantamiento de los cuerpos.

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