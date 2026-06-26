Hombre con esquizofrenia se atrinchera en vivienda de Tecámac y toma a cinco rehenes

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Hombre se atrinchera en Tecámac y retiene a 5 personas. Foto: Fernando Cruz/Getty

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno se registra la tarde de este jueves en el fraccionamiento Los Héroes Tecámac, en el Estado de México, pues un hombre, presuntamente con esquizofrenia, se atrincheró en una vivienda y mantiene retenidos a integrantes de su familia.

De acuerdo con los primeros reportes, el sujeto aparentemente se encuentra armado y mantiene como rehenes a dos mujeres adultas y tres menores de edad al interior del domicilio.

#Tecámac un sujeto permanece atrincherado en su casa al parecer bajo los efectos de la droga y armado.



Este hombre mantiene como rehenes a su propia familia.



En la zona se desplegó un fuerte dispositivo de seguridad. #Edomex pic.twitter.com/5FAkPNRaW7 — Daniel de Rosas (@danielderosastv) June 25, 2026

¿Qué ocurre en Los Héroes Tecámac?

La emergencia provocó un amplio despliegue de seguridad en la zona, donde se encuentran elementos de la Policía Municipal de Tecámac, la Secretaría de Seguridad del Estado de México, así como efectivos de la Secretaría de Marina y del Ejército Mexicano.

Las autoridades mantienen acordonada la manzana donde se ubica la vivienda para evitar riesgos a vecinos y facilitar las labores del operativo.

Negociadores buscan liberar a los rehenes

Hasta el momento, el hombre permanece atrincherado dentro del inmueble, mientras personal especializado en manejo de crisis y negociación mantiene contacto con él para intentar que deponga su actitud y libere voluntariamente a las personas retenidas.

Las autoridades no han informado si existen personas lesionadas ni han precisado las condiciones de salud de los cinco familiares que permanecen al interior del domicilio.

El operativo continúa en desarrollo y la zona permanece bajo resguardo de las fuerzas de seguridad, en espera de que la situación pueda resolverse sin poner en riesgo la integridad de los rehenes.

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