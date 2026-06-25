Abren distribuidor vial Parque Residencial en Coacalco; conecta con la avenida José López Portillo

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Abren distribuidor vial de Parque Residencial. Foto: Gobierno Coacalco.

Autoridades dieron a conocer que el pasado martes 23 de junio de 2026 se abrió el distribuidor vial Parque Residencial en el municipio de Coacalco, Estado de México, el cual conecta con la avenida José López Portillo.

Ya se abrió el distribuidor vial Parque Residencial de Coacalco

Fue el presidente municipal de Coacalco, David Sánchez Isidoro, quien dio a conocer que el distribuidor vial Parque Residencial comenzó a operar el pasado martes 24 de junio.

A través de una publicación en sus redes, anunció que luego de una última supervisión, este proyecto se inauguró y empezó a funcionar el martes, justo a partir de las 12:00 hora, quedando este distribuidor abierto a la circulación de automóviles de la parte alta del municipio.

“Apertura del Distribuidor Vial Parque Residencial Coacalco ¡Gracias por su confianza!”, se lee en otra de sus publicación de Facebook, donde también compartió varias fotografías de cómo quedó esta obra pública que ya está funcionando en el Estado de México.

Conecta con la avenida José López Portillo

Este distribuidor Parque Residencial de Coacalco conecta con la avenida José López Portillo, por donde también pasa la Línea 2 del Mexibús. Y también mejorará la conexión entre cuatro municipios mexiquenses: Coacalco, Ecatepec, Tultitlán y Cuautitlán Izcalli.

“Gracias a tus contribuciones, hoy esta vialidad ya está abierta y en funcionamiento, mejorando la conectividad de las y los coacalquenses todos los días”, también se lee en una publicación del Gobierno de Coacalco sobre esta obra que tiene una longitud de 370 metros lineales de salida y 380 metros de retorno.

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