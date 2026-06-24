Ceci y K5, los nuevos robots policías que patrullarán el Edomex

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Ceci y K5 son los nuevos robots policías del Edomex. Foto: Cuartoscuro

El Estado de México (Edomex) incorporó dos nuevos asistentes tecnológicos a sus labores de seguridad. Se trata de Ceci, un robot humanoide, y K5, un robot cuadrúpedo, presentados durante la modernización del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) y la puesta en operación del Centro de Comando Criminal en Tiempo Real (C3CTR).

Ambos robots policías fueron diseñados para apoyar tareas de vigilancia, monitoreo y atención dentro de las instalaciones encargadas de coordinar la seguridad en territorio mexiquense.

La presentación de estas herramientas formó parte de la estrategia tecnológica impulsada por las autoridades estatales para fortalecer las capacidades operativas y de respuesta ante distintas situaciones de seguridad.

K5 es un robot cuadrúpedo que apoyará tareas de supervisión. Foto: Cuartoscuro

¿Quiénes son los robots policías, Ceci y K5?

La Secretaría de Seguridad mexiquense identificó a los nuevos integrantes tecnológicos como Ceci y K5, dos robots con características y funciones distintas.

Ceci es un robot humanoide equipado con extremidades articuladas que le permiten realizar movimientos de alta precisión. Su diseño incorpora un rostro digital iluminado y sistemas tecnológicos enfocados en la interacción y atención de personas dentro de los centros de mando.

Por su parte, K5 tiene la apariencia de un perro robot. Su estructura cuadrúpeda le permite desplazarse por diferentes superficies, mantener estabilidad en terrenos complejos y realizar maniobras que serían más difíciles para otros dispositivos móviles.

K5 es un robot cuadrúpedo, nuevo aliado de la policía del Edomex. Foto: Cuartoscuro

¿Qué funciones realizarán los nuevos robots?

De acuerdo con la información difundida durante la presentación, ambos robots policías forman parte de una nueva generación de tecnología especializada para apoyar las operaciones de seguridad.

Entre las tareas para las que fueron desarrollados destacan:

Apoyo en labores de vigilancia y monitoreo

Reconocimiento facial mediante sistemas tecnológicos

Supervisión de áreas estratégicas

Atención de situaciones que requieren precisión operativa

Colaboración en actividades de observación y seguimiento

Las autoridades señalaron que estos equipos complementarán el trabajo realizado por el personal que opera desde el C5 y el nuevo Centro de Comando Criminal en tiempo real.

Tecnología para fortalecer la seguridad en el Edomex

La incorporación de estos robots policías ocurre como parte de la modernización de la infraestructura tecnológica destinada a la seguridad pública en la entidad.

Durante la presentación del proyecto también se dieron a conocer nuevas herramientas de análisis, monitoreo y coordinación operativa que buscan mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y hechos delictivos.

En este contexto, Ceci y K5 se convierten en una de las innovaciones más visibles de esta nueva etapa tecnológica, al combinar inteligencia artificial, movilidad y sistemas de observación para apoyar las actividades de vigilancia que se realizan en el Edomex.

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