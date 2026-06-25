Buscan a conductor que atropelló y arrastró a motociclista casi 20 metros en Coacalco

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Atropellan y arrastran a motociclista en Coacalco. Foto: Getty Images

Autoridades del Estado de México (Edomex) buscan al conductor de un vehículo que presuntamente atropelló y arrastró a un motociclista cerca de 20 metros antes de darse a la fuga en el municipio de Coacalco.

Brian Fernando Rocha Dueñas, de 21 años, murió tras ser atropellado por un automóvil sobre la Vía José López Portillo. El joven regresaba a su domicilio de madrugada el 21 de junio, después de concluir su jornada laboral cuando ocurrió el accidente que le costó la vida.

El incidente quedó registrado por cámaras de videovigilancia y las imágenes comenzaron a difundirse en redes sociales, donde se observa el momento en que la motocicleta es impactada por un automóvil y el conductor afectado queda atrapado mientras es arrastrado varios metros sobre el pavimento.

Tras el percance, el automovilista no se detuvo para auxiliar a la víctima y abandonó el lugar, por lo que familiares y ciudadanos han solicitado apoyo para identificarlo y localizarlo.

¿Qué muestran las imágenes del atropellamiento?

De acuerdo con los videos que circulan en plataformas digitales, el motociclista circulaba por una vialidad de Coacalco cuando fue embestido por un automóvil.

Las imágenes muestran que, tras el impacto, la víctima es arrastrada varios metros junto con la motocicleta. Testigos que presenciaron los hechos intentaron auxiliar al lesionado una vez que el vehículo involucrado se alejó de la zona.

El caso ha generado reacciones en redes sociales debido a la gravedad del accidente y a que el presunto responsable no permaneció en el sitio.

Autoridades investigan para identificar al conductor

Hasta el momento, autoridades municipales y estatales mantienen las investigaciones para identificar al conductor involucrado y determinar las responsabilidades correspondientes.

Se espera que las grabaciones de cámaras de seguridad y posibles testimonios permitan ubicar al vehículo presuntamente implicado en el atropellamiento.

Por ahora, no se han dado a conocer mayores detalles sobre la identidad del conductor ni sobre el avance de las indagatorias.

¿Cuál es el estado de salud del motociclista?

Brian Fernando Rocha Dueñas, de 21 años, habría fallecido el 23 de junio debido a las lesiones recibidas, tras ser atropellado por el automóvil sobre la Vía José López Portillo, el joven regresaba a su domicilio después de concluir su jornada laboral cuando ocurrió el accidente que le costó la vida.

Sin embargo, el caso continúa bajo investigación mientras se recaban pruebas para esclarecer cómo ocurrió el accidente y localizar al responsable.

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