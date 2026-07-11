Hombre muere tras ser arrastrado por la corriente del Río Hondo en Naucalpan

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El hombre permanece en calidad de desconocido. FOTO: UnoTV

Un hombre de aproximadamente 50 años murió luego de ser arrastrado por la corriente del Río Hondo, en el municipio de Naucalpan, Estado de México. El hecho ocurrió este jueves, luego de que una llamada de emergencia alertó a las autoridades sobre la desaparición de la víctima en la colonia Lomas de Chamapa.

Tras el reporte, elementos de Protección Civil y Bomberos iniciaron un operativo de búsqueda para localizar al hombre. Las labores se extendieron hasta distintos puntos del cauce, donde participaron equipos de rescate.

Localizan cuerpo en la presa Los Cuartos tras búsqueda en Río Hondo

La búsqueda se concentró en la presa Los Cuartos y posteriormente en la compuerta de Minas Palacio, donde finalmente fue localizado el cuerpo sin vida del hombre.

De acuerdo con la información disponible, la víctima vestía playera negra, pantalón gris y zapatos negros al momento de ser encontrada.

Las maniobras para recuperar el cuerpo fueron realizadas por personal de rescate urbano, que brindó apoyo durante el operativo.

Fiscalía del Estado de México realizará el levantamiento del cuerpo

Tras la recuperación del cadáver, las autoridades informaron que se esperaba el arribo de personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento, el hombre permanece en calidad de desconocido, por lo que serán las autoridades ministeriales las encargadas de continuar con las investigaciones e identificar oficialmente a la víctima.