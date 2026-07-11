Vuelca tráiler con diésel en la México-Querétaro; hay cierre y largas filas

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Accidente en la México-Querétaro. Foto: Uno TV

La volcadura de un tráiler de doble semirremolque provocó el cierre parcial de la autopista México-Querétaro la tarde de este viernes, a la altura del retorno de Jorobas, luego de que una de las cisternas derramara más de 31 mil litros de diésel. El accidente generó filas de más de tres kilómetros en ambos sentidos de la vialidad.

Derrame de diésel obliga al cierre de la autopista

De acuerdo con los primeros reportes tras el accidente, el operador de la pesada unidad intentó incorporarse al retorno de Jorobas, pero volcó.

Tras el accidente, una de las cisternas sufrió una fuga de más de 31 mil litros de combustible diésel, por lo que elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano cerraron la circulación para evitar riesgos a los automovilistas.

Foto: Uno TV

La zona permanece resguardada mientras continúan las labores para controlar el derrame.

Hay filas de más de tres kilómetros

El accidente provocó un severo congestionamiento sobre la autopista México-Querétaro, con filas vehiculares que superan los tres kilómetros en ambos sentidos.

Personal de la empresa propietaria del tractocamión realiza las maniobras de trasvase del combustible para retirar el diésel restante de la cisterna y, posteriormente, iniciar las labores para colocar nuevamente la unidad sobre sus neumáticos.

Chofer resulta con lesiones menores

Paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) brindaron atención médica al conductor del tráiler, quien presentó lesiones menores y no requirió traslado de emergencia, de acuerdo con los reportes preliminares.

En el lugar también trabajan Bomberos de Capufe y del municipio de Huehuetoca, además de personal de seguridad federal, para atender la emergencia y restablecer la circulación lo antes posible.

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