Maestros del Edomex tendrán aumento salarial y nuevas prestaciones tras acuerdo del Convenio de Sueldo 2026

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Firma del acuerdo con los maestros. Foto: Gobierno del Estado de México

La gobernadora Delfina Gómez firmó el día de ayer el “convenio de sueldo y prestaciones del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México”, con el cual se garantiza un incremento salarial y mejores prestaciones para los encargados de educar a los niños mexiquenses.

Maestros mexiquenses recibirán incremento salarial

El convenio de sueldo y prestaciones del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México establece que los docentes recibirán un incremento del 4% al sueldo base, además de un 5% en la prestación de despensa y un 4% en la compensación por labores docentes.

Entre los beneficios adicionales se encuentran apoyos para que los maestros obtengan su titulación, un posgrado o estudien en el extranjero.

También se otorgarán becas para las familias, recursos del Fondo de Apoyo a la Vivienda, apoyos para la compra de lentes y prótesis; además de licencias con goce de sueldo para docentes que se encuentren en el tratamiento de enfermedades terminales.

“Con mucha emoción, recibimos en Palacio de Gobierno, la Casa del Pueblo mexiquense, a las y los compañeros docentes para realizar la firma de convenio de sueldo y prestaciones del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México 2026, el cual refleja el reconocimiento de este gobierno a la gran labor que realiza el magisterio. Para nosotros, las y los docentes son un pilar para la transformación del Estado de México, ya que con sus enseñanzas las y los jóvenes podrán lograr un mejor futuro y una mejor sociedad”, publicó la gobernadora en redes sociales.

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