Parquímetros ya operan en la Zona Azul de Naucalpan: dónde están y cuánto cobran

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Ya hay parquímetros funcionando en Naucalpan. Foto: Cuartoscuro

El sistema de parquímetros comenzó a operar en la Zona Azul de Naucalpan, donde ya funcionan las primeras alcancías para el cobro del estacionamiento y en los próximos días se instalarán más módulos de pago.

Los parquímetros ya entraron en funcionamiento en la Zona Azul de Naucalpan, Estado de México (Edomex), como parte del nuevo sistema para regular el estacionamiento en la vía pública. Actualmente ya funcionan tres alcancías para realizar el pago y durante esta semana se prevé la instalación de otros más.

¿Dónde están los parquímetros en Naucalpan?

El nuevo sistema opera en la denominada Zona Azul de Naucalpan, donde ya fueron colocadas tres alcancías para que los automovilistas puedan cubrir el tiempo de estacionamiento.

La instalación continuará en los próximos días con la colocación de dos alcancías más, a fin de ampliar la cobertura del servicio dentro de esta zona del municipio.

Las autoridades no descartaron que el sistema continúe expandiéndose conforme avance su implementación.

¿Cuánto cuestan los parquímetros en Naucalpan?

Las tarifas varían dependiendo del tipo de vehículo y del área donde se estacione.

Para los automóviles, el costo será de entre 2 y 6 pesos por cada 15 minutos, de acuerdo con la zona en la que se utilice el servicio.

En el caso de las motocicletas, la tarifa será de 2 pesos por cada 15 minutos.

Los usuarios deberán realizar el pago correspondiente al tiempo que permanecerán estacionados para evitar sanciones.

¿Cuál es el horario de funcionamiento?

El sistema de parquímetros en Naucalpan operará en horarios distintos según el día de la semana.

Lunes a miércoles: de 08:00 a 20:00 horas

Jueves a domingo: de 08:00 a 02:00 horas del día siguiente

Con la puesta en marcha de este esquema, el municipio busca ordenar el uso de los espacios de estacionamiento en la vía pública dentro de la Zona Azul, donde diariamente se registra una alta afluencia de vehículos.

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