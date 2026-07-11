Apoyo de 6 mil pesos para jóvenes en Edomex: requisitos y cómo hacer el registro

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Apoyo ofrece 6 mil pesos a jovenes. Foto: Cuartoscuro

Las personas jóvenes de 18 a 29 años que viven en el Estado de México, se encuentran en condición de pobreza y no han concluido su educación obligatoria ya pueden realizar su registro al programa Jóvenes con Bienestar, que otorga un apoyo económico de 6 mil pesos en una sola exhibición.

Además del apoyo económico podrán recibir servicios educativos y para el bienestar. El registro estará disponible hasta el 31 de julio, de acuerdo con la convocatoria oficial.

¿Quiénes pueden solicitar Jóvenes con Bienestar?

Para participar en el programa Jóvenes con Bienestar con el que se busca reducir el rezago educativo es necesario cumplir, entre otros, con los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 29 años .

. Residir en el Estado de México .

. Encontrarse en condición de pobreza .

. No haber concluido la educación obligatoria .

. Presentar la documentación solicitada en la convocatoria oficial.

De acuerdo con la convocatoria, el programa da prioridad a grupos en situación de vulnerabilidad, como personas indígenas, afromexicanas, personas con discapacidad, víctimas de delitos, personas repatriadas y habitantes de localidades con alta o muy alta marginación.

¿Cómo hacer el registro al apoyo de 6 mil pesos?

El pre-registro debe realizarse en línea a través del portal oficial del Instituto Mexiquense de la Juventud (IMEJ). Posteriormente, quienes cumplan con los requisitos recibirán un folio para continuar el proceso en los módulos autorizados.

Las autoridades precisaron que el pre-registro y el registro son gratuitos y no garantizan la incorporación al programa, ya que la selección dependerá del cumplimiento de los requisitos establecidos en las reglas de operación.

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