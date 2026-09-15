NeuroTips: ¿El berrinche de tu hijo te hace perder el control? Esta podría ser la razón

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Un berrinche infantil puede llegar a sentirse como algo personal para algunos padres, especialmente cuando ocurre en un lugar público y provoca miradas o juicios de otras personas. Sin embargo, detrás de esa reacción pueden existir experiencias aprendidas durante la infancia señala Sofía Díaz Pizarro, NeuroCoach y autora de ¿Repetir o Reescribir?

Cuando una persona aprendió desde niña que un berrinche significaba un castigo, como una nalgada, un manazo o quedarse encerrada sola en un cuarto, el cerebro guarda esa experiencia. Aunque de manera consciente se sepa que los berrinches forman parte del desarrollo infantil, el cerebro predictivo puede adelantarse y percibir una situación de peligro.

Díaz Pizarro explica que esta reacción puede hacer que la mamá intente controlar inmediatamente el comportamiento de su hija o hijo, no necesariamente porque el berrinche represente un peligro real, sino como una forma de evitar volver a experimentar el dolor que vivió durante su propia infancia.

El miedo al juicio durante un berrinche

Otro elemento que puede influir es la forma en que la sociedad ha enseñado que los niños deben comportarse. Según la explicación de Sofía, se ha esperado que los menores se regulen, no hagan ruido y no incomoden, mientras que la aceptación social puede quedar ligada al sentido de valía que una persona desarrolla desde pequeña.

Por ello, cuando un niño tiene un berrinche en público, las miradas de otras personas pueden sentirse como algo más que simples observaciones. El cerebro puede interpretarlas como una forma de rechazo y activar un mecanismo de supervivencia ante una amenaza.

En ese momento, el enfoque puede cambiar hacia la necesidad de “salvarse” de la situación y dejar de lado lo que realmente está ocurriendo: enseñar al niño a autorregularse, tolerar la frustración y aprender a esperar.

¿Qué hacer cuando el berrinche también te desborda?

La especialista recomienda que, cuando un berrinche infantil provoque una reacción intensa en los padres, se haga una pausa y se respire profundamente para recordar qué está ocurriendo y por qué puede generar esa respuesta.

El objetivo, señala, no es regañar ni castigar, sino enseñar. Las habilidades como la autorregulación y la tolerancia a la frustración son aprendizajes que los niños deben construir, especialmente en un entorno con tantos estímulos inmediatos.

“Lo que estás haciendo como mamá es dejarle a la humanidad un ser humano mucho más capaz de ser consciente, de sentir y de ser feliz”, señaló Díaz Pizarro.

La especialista concluye que comprender lo que ocurre en los padres durante un berrinche puede ayudar a entender mejor las propias reacciones y acompañar a los hijos en el desarrollo de estas habilidades.

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