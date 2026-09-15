Carlos Torres es elegido como coordinador la Defensa de la Transformación en Michoacán

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Carlos Torres, coordinador de la Transformación en Michoacán. Foto: Cuartoscuro

Morena designó a Carlos Torres como coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Michoacán. Durante la presentación, el abanderado morenista aseguró que trabajará en equipo en lo que calificó como la etapa que viene para el estado.

“Recibimos con mucha responsabilidad, con sencillez, pero, sobre todo, con mucha humildad este nombramiento como coordinador. Que nos lleva a asumir con un compromiso a hacer equipo con todas y todos los compañeros… fundamentales para construir las siguientes etapas que se vienen en nuestra entidad”. Carlos Torres, coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Michoacán.

Presentamos a @CarlosTorres4T, Coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Michoacán. pic.twitter.com/oO782STjNr — Morena (@PartidoMorenaMx) September 14, 2026

Adelantó que en el estado no se “partiría de cero” y reconoció el trabajo de la actual administración de Alfredo Ramírez Bedolla.

“En Michoacán no se partiría de cero. Se ha hecho un gran trabajo en el Gobierno del estado que ha sostenido esta transformación todos los días, en cada momento y, sobre todo, en algunas etapas difíciles”. Carlos Torres, coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Michoacán.

Durante la presentación, Carlos Torres recordó el legado de José María Morelos y Pavón y destacó la defensa de la soberanía.

“Desde la tierra que vio nacer a Morelos lo decimos con firmeza: el pueblo manda, la soberanía se defiende y la transformación tiene que convertirse en justicia y en bienestar para todas las familias de nuestro estado y del país”. Carlos Torres, coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Michoacán.

Presentación de Coordinadores Estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional



Conoce a quien asumirá la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Michoacánhttps://t.co/EofNgBiWiS — Morena (@PartidoMorenaMx) September 14, 2026

El coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Michoacán reconoció a sus compañeros, a la dirigencia del Partido Morena, al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Junto a ella seguiremos construyendo el segundo piso de la transformación porque es el tiempo de la prosperidad compartida y de los derechos convertidos en bienestar”. Carlos Torres, coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Michoacán

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