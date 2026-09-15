Universidad de Granada cancela la estancia de 3 estudiantes españoles en Morelos

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UGR cancela las estancias de estudiantes españoles en Morelos. Foto: Cuartoscuro

La Universidad de Granada (UGR) suspendió el plan de movilidad de tres estudiantes españoles que tenían prevista una estancia en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en México, tras el asesinato de la estudiante de intercambio Claudia Tacoronte Aguilera, ocurrido en Cuautla, Morelos, según Europa Press.

Además, la institución española ofreció al resto de los estudiantes con movilidad prevista en México la posibilidad de reubicar su destino si consideran que no se sienten seguros o cómodos en el lugar donde realizan o realizarán su estancia.

Universidad de Granada reubicará a tres estudiantes

La vicerrectora de Internacionalización de la UGR, Inmaculada Concepción Marrero Rocha, explicó que los tres estudiantes que tenían previsto acudir a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos ya fueron informados de la suspensión de su movilidad.

De acuerdo con la funcionaria, estos alumnos serán reubicados en otros destinos incluidos en la oferta de movilidad internacional de la Universidad de Granada, tomando en cuenta sus preferencias.

Marrero Rocha también señaló que la UGR se puso en contacto con el resto de los estudiantes que tienen prevista una movilidad en México. En total, 17 ya llegaron a sus destinos durante el primer semestre, mientras que otros 24 se incorporarían a lo largo del curso académico.

Alumnos ya instalados podrán solicitar una reubicación

La Universidad de Granada informó a los estudiantes que ya se encuentran en México sobre la posibilidad de solicitar un cambio de destino en caso de que consideren que su seguridad pueda estar comprometida.

A todos ellos, explicó la vicerrectora, se les trasladó que, “si se sienten inseguros por lo ocurrido o no se encuentran cómodos en sus actuales destinos, pueden solicitar una reubicación”.

Para quienes todavía no han llegado a México y tienen previsto hacerlo durante el segundo semestre, la UGR puede ofrecer otros destinos dentro de su programa de movilidad.

En el caso de los estudiantes que ya se encuentran en el país, también existe la posibilidad de regresar a España. La universidad se encargaría de gestionar su regreso y posteriormente su reubicación en otro destino.

UGR revisa los destinos antes de cada movilidad

Marrero Rocha explicó que la convocatoria de movilidad de intercambio internacional de la Universidad de Granada se realiza cada año durante el mes de noviembre. Como parte del proceso, la institución revisa los destinos que ofrece a sus estudiantes y toma en cuenta las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades respecto de las regiones, ciudades y zonas a las que se aconseja viajar.

La vicerrectora señaló que la revisión de los destinos se realiza de manera “minuciosa” y conforme a las recomendaciones oficiales disponibles al momento de la convocatoria.

En este sentido, aclaró que en noviembre el estado de Morelos no figuraba en el listado de destinos no recomendados por el Ministerio.

Sin embargo, indicó que actualmente las recomendaciones contemplan “evitar salir a altas horas de la noche y no desplazarse a ciudades próximas a Cuernavaca”, localidad donde se encuentra la sede de la universidad de destino.

Estudiantes pueden regresar a España ante una situación de peligro

La UGR también explicó que los estudiantes reciben información específica durante las jornadas de preparación para su movilidad internacional y tienen el compromiso de darse de alta en el Registro de Viajeros del Ministerio de Asuntos Exteriores.

De esta manera, permanecen en contacto con el Ministerio durante su estancia y, conforme llegan a los lugares donde realizarán su movilidad, reciben información sobre el consulado más cercano.

También pueden recibir alertas cuando se presenta una situación de peligro o tensión, o cuando se prevé una catástrofe natural u otro tipo de riesgo.

“Entonces los estudiantes en ese caso pueden regresar”, explicó la vicerrectora.

Marrero Rocha añadió que el regreso a España no depende exclusivamente de que exista una alerta oficial emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

“Incluso cuando un estudiante, independientemente de si la situación ha sido comunicada por el Ministerio, cree que el lugar donde está no es un lugar donde se sienta cómodo y seguro, también nos lo comunica y nosotros inmediatamente lo repatriamos”, concluyó.

La decisión de la Universidad de Granada se produce después del fallecimiento de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española que realizaba una estancia de movilidad académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

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