¿Qué está pasando en la UAEM? Cuatro estudiantes han sido asesinadas

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En lo que va de 2026, cuatro estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) han sido asesinadas. El caso más reciente es el de Claudia Tacoronte, estudiante española de 21 años que se encontraba en Morelos como parte de un intercambio académico.

Además de Claudia, fueron asesinadas Kimberly Jocelyn, en Cuernavaca; Carol Toledo, en Cuatetelco, y Ailine N., cuyo cuerpo fue localizado en su domicilio, en Jiutepec, Morelos.

En entrevista con Uno TV, Adriana Gómez, integrante de la colectiva “Morras contra la Violencia Institucional” y de la comunidad académica de la UAEM, habló sobre la violencia que enfrentan las mujeres universitarias.

“Caminar con miedo, con incertidumbre de si nosotras o alguna de nuestras compañeras puede ser la siguiente en una ficha de búsqueda. Definitivamente, el primero tiene que ver con la impunidad que hay en el estado y que se replica al interior de la universidad como un microcosmos”.

El asesinato de Claudia Tacoronte continúa bajo investigación. Mientras tanto, la comunidad universitaria mantiene la exigencia de esclarecer el crimen y garantizar condiciones de seguridad para las estudiantes de la UAEM.

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