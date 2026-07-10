Imputan a presidenta municipal de Tenancingo por presunta simulación de secuestro

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Foto. @FiscaliaEdomex

La audiencia contra Nancy “N”, presidenta municipal de Tenancingo, Estado de México, concluyó este miércoles tras más de 11 horas de duración. Durante la diligencia, un juez formuló imputación en su contra por su presunta participación en el delito de simulación de secuestro. En los próximos días, la autoridad judicial determinará si existen los elementos suficientes para vincularla a proceso.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado de México, la denuncia por la desaparición de la alcaldesa, reportada el pasado 31 de mayo, habría sido parte de un presunto montaje, por lo que la investigación cambió de rumbo y derivó en acciones penales contra los presuntos involucrados.

Nancy “N”: avanza investigación por presunta simulación de secuestro

La principal línea de investigación de la Fiscalía señala que el supuesto secuestro habría buscado justificar un presunto faltante cercano a 40 millones de pesos en las finanzas del Ayuntamiento de Tenancingo. Esta hipótesis forma parte de la carpeta de investigación integrada por el Ministerio Público.

Durante la audiencia, decenas de habitantes de Tenancingo se concentraron en las inmediaciones de los juzgados para manifestarse y exigir la renuncia de la presidenta municipal. Los asistentes señalaron que el caso ha afectado la imagen y la gobernabilidad del municipio.

Investigación mantiene detenidos y personas prófugas

Hasta el momento, las investigaciones han derivado en la detención de tres personas presuntamente relacionadas con los hechos. Además, otras dos personas continúan prófugas de la justicia, entre ellas familiares cercanos de la alcaldesa, quienes son buscados por las autoridades para dar continuidad a las indagatorias.

Al término de la audiencia, el abogado Luis Antonio Uribe evitó ofrecer detalles sobre el desarrollo de la diligencia. Explicó que existe un acuerdo de confidencialidad con su representada y señaló que únicamente podrán difundirse más detalles si la presidenta municipal lo autoriza.

La resolución que emita el juez sobre la posible vinculación a proceso de Nancy “N” será determinante para el desarrollo del caso, que continúa bajo investigación por parte de la Fiscalía del Estado de México.