Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo, comparece por presunto secuestro simulado

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Protestas afuera de la audiencia de Nancy Napoles. Foto: Carlos Vera

En los Juzgados Penales de Tenancingo en el Estado de México, se realizó la audiencia de la presidenta municipal, Nancy Nápoles, antes de iniciar, manifestantes a favor y en contra se concentraron fuera del juzgado.

Entre protestas y hermetismo inicia audiencia contra Nancy Nápoles

Dentro, en la audiencia, el secretario informó que Nancy Nápoles está señalada por el delito de secuestro simulado en agravio del municipio de Tenancingo. Tras el pronunciamiento del secretario, la defensa solicitó que la audiencia se realizara de manera privada, ¿el argumento? que existen datos sensibles dentro de la carpeta, principalmente los datos relacionados con las personas que aún no han sido detenidas.

La representación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, estuvo de acuerdo con la petición, por lo que el juez ordenó que el público, entre ellos la prensa, saliera de la sala.

En esta primera audiencia se darán a conocer los detalles de la carpeta de investigación y se informará a la alcaldesa sobre las imputaciones en su contra.

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