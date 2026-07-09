¡Últimos días! Regístrate para recibir 25 mil pesos de apoyo si tienes entre 18 y 64 años

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Foto: Cuartoscuro

El registro para el Apoyo al Autoempleo para el Bienestar 2026 continúa abierto para personas de 18 a 64 años que viven en el Estado de México y buscan emprender un negocio. El programa entrega hasta 25 mil pesos en especie, además de capacitación gratuita para impulsar proyectos productivos.

Quienes deseen solicitar este apoyo todavía pueden realizar su registro en línea, pero el plazo está por concluir.

¿Cuándo termina el registro del apoyo de 25 mil pesos?

Las personas interesadas pueden registrarse de dos formas:

En línea: del 6 al 12 de julio de 2026 a través del portal de la Secretaría del Trabajo del Estado de México.

del a través del portal de la Secretaría del Trabajo del Estado de México. Presencial: del 6 al 10 de julio de 2026, de 9:00 a 18:00 horas, en las Oficinas Regionales de Empleo.

Como hoy es 9 de julio de 2026, aún es posible realizar el trámite en ambas modalidades, aunque el registro presencial concluye este 10 de julio.

¿Quiénes pueden solicitar el Apoyo al Autoempleo para el Bienestar?

El programa está dirigido a personas que cumplan con estos requisitos:

Tener entre 18 y 64 años .

. Ser de nacionalidad mexicana.

Vivir en cualquiera de los 125 municipios del Estado de México .

. Encontrarse en condición de pobreza.

Tener el compromiso de iniciar un proyecto de autoempleo.

El apoyo consiste en la entrega, por única ocasión, de mobiliario, maquinaria, equipo o herramientas con un valor de hasta 25 mil pesos, además de capacitación gratuita impartida por el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI).

¿Qué documentos se necesitan?

Las personas solicitantes deberán presentar:

Identificación oficial vigente .

. CURP .

. Comprobante de domicilio reciente.

reciente. Documento que acredite conocimientos del giro solicitado o carta de experiencia.

Solicitud dirigida a la Secretaría del Trabajo.

Formato Único de Bienestar (FUB).

Formato de Información Básica del Proyecto de Autoempleo.

¿Qué negocios pueden recibir el apoyo?

El programa contempla proyectos relacionados con:

Servicios: barbería, estética, electricidad, jardinería, manicure, plomería, taller mecánico y vulcanizadora.

barbería, estética, electricidad, jardinería, manicure, plomería, taller mecánico y vulcanizadora. Alimentos: cocina saludable y repostería.

cocina saludable y repostería. Transformación: herrería, carpintería y corte y confección.

No serán apoyados proyectos dedicados a la compra-venta de bienes, renta, venta de alcohol, centros de entretenimiento o actividades consideradas de riesgo.

Los resultados del programa se publicarán a partir del 31 de agosto de 2026 en la página de la Secretaría del Trabajo del Estado de México y en las Oficinas Regionales de Empleo.

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