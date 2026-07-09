Jóvenes con Bienestar Edomex 2026: requisitos y registro para recibir hasta 6 mil pesos

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Consulta becas y apoyos de tus estados de México. Foto: Cuartoscuro.

El Gobierno del Estado de México abrió el registro del programa Jóvenes con Bienestar 2026, una iniciativa dirigida a personas de 18 a 29 años que no hayan concluido su educación básica o media superior y que se encuentren en condición de pobreza.

El programa busca reducir el rezago educativo mediante un apoyo económico de hasta 6 mil pesos, además de facilitar la incorporación o reincorporación de los beneficiarios a instituciones públicas para concluir sus estudios.

¿Hasta cuándo puedo registrarme en Jóvenes con Bienestar Edomex?

De acuerdo con la convocatoria oficial, el registro estará disponible del 6 al 31 de julio de 2026.

Durante este periodo podrán realizar su solicitud las personas cuya CURP inicie con cualquiera de las siguientes letras:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M

N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z

¿Qué ofrece el programa Jóvenes con Bienestar?

El objetivo del programa es contribuir a disminuir el rezago educativo entre jóvenes mexiquenses que no concluyeron su educación obligatoria.

Para ello, el Gobierno del Estado de México otorgará:

Transferencias monetarias de hasta 6 mil pesos.

Vinculación con instituciones públicas para cursar primaria, secundaria o preparatoria .

. Acompañamiento para iniciar, continuar, reincorporarse o acreditar sus estudios.

Servicios adicionales para el bienestar de los beneficiarios.

¿En qué municipios aplica?

La convocatoria establece que Jóvenes con Bienestar podrá beneficiar a personas de los 125 municipios del Estado de México, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Requisitos para solicitar el apoyo de 6 mil pesos

Las personas interesadas deberán cumplir con los siguientes criterios:

Tener nacionalidad mexicana , ya sea por nacimiento o naturalización.

, ya sea por nacimiento o naturalización. Residir en el Estado de México.

Tener entre 18 y 29 años de edad.

de edad. Encontrarse en condición de pobreza .

. No haber concluido la educación obligatoria (primaria, secundaria o preparatoria).

¿Qué documentos necesito para registrarme?

Los documentos solicitados son:

Acta de nacimiento o carta de naturalización.

o carta de naturalización. Identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte, cartilla militar, licencia de conducir, entre otros).

con fotografía (INE, pasaporte, cartilla militar, licencia de conducir, entre otros). CURP .

. Comprobante de domicilio con antigüedad máxima de seis meses o constancia de residencia con vigencia no mayor a un mes.

¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria está dirigida a personas que no hayan concluido alguno de los siguientes niveles educativos:

Primaria.

Secundaria.

Educación Media Superior (Preparatoria).

El programa busca que los beneficiarios concluyan su formación académica mediante el apoyo económico y el acompañamiento educativo, con el fin de mejorar sus oportunidades de desarrollo personal y laboral.