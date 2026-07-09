Vinculan a proceso al alcalde de Metepec; enfrentará juicio en libertad

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Vinculan a proceso al alcalde de Metepec, Fernando Flores. Foto: Cuartoscuro

El alcalde de Metepec, Estado de México, Fernando Flores Fernández, fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de abuso de autoridad, derivado de su ingreso al Club Deportivo La Asunción durante un conflicto entre particulares. Como parte de la resolución, el alcalde enfrentará el proceso en libertad.

Tras la resolución judicial, el edil aseguró que respetará el proceso, ejercerá su derecho a la defensa y continuará al frente del Ayuntamiento mientras se desarrolla el caso.

Fernando Flores asegura que seguirá al frente del Ayuntamiento

A través de un posicionamiento, el presidente municipal afirmó que acata la decisión de la autoridad jurisdiccional y confió en que los hechos se esclarecerán conforme a derecho.

“Como cualquier ciudadano, ejerceré plenamente mi derecho a la defensa y estoy convencido de que será dentro de las instancias legales donde se esclarecerán los hechos”, señaló.

También sostuvo que el proceso penal no modifica su responsabilidad como alcalde, por lo que continuará desempeñando sus funciones y mantendrá en operación los programas, obras y servicios del municipio.

¿Por qué fue vinculado a proceso el alcalde de Metepec?

La investigación está relacionada con los hechos ocurridos en el Club Deportivo La Asunción, donde Fernando Flores ingresó acompañado de varias personas durante un conflicto entre particulares.

El caso tomó relevancia luego de que se difundiera un video en redes sociales en el que se observa al alcalde ingresar al inmueble mientras se registraba un forcejeo en el acceso.

En las imágenes también aparece un hombre portando un arma larga, mientras otra persona agrede físicamente a uno de los involucrados.

#Nacional |🚨🏛️ Investigan actuación del alcalde de Metepec tras incidente en club deportivo



La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México inició una investigación luego de que se difundiera un video en el que el alcalde de Metepec, Fernando Flores, aparece ingresando al… pic.twitter.com/6XkqfXhnyH — Reporte M (@_ReporteMorelos) June 5, 2026

El alcalde ofreció disculpas tras difundirse el video

Después de que las imágenes se viralizaran, Fernando Flores ofreció una disculpa pública y explicó que acudió al club tras recibir una solicitud de auxilio por un altercado. El edil afirmó que es socio del lugar y que su intención era evitar que el conflicto escalara.

Aviso importante pic.twitter.com/00uTZSCWo8 — Fernando Flores Fernández (@FerFlores_Emp) June 5, 2026

No obstante, no aclaró quién solicitó su intervención ni confirmó si la persona armada que aparece en el video pertenece a su equipo de seguridad. Asimismo, aseguró que colaborará con las autoridades durante las investigaciones relacionadas con el caso.

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