Susto en el paradero de Santa Martha Acatitla: fuego consume puesto semifijo; video

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El fuego comenzó en un puesto semifijo del paradero. Foto: Ricardo Rivera

Un fuerte incendio provocó momentos de tensión la tarde de este 12 de agosto de 2026 en las inmediaciones del paradero de camiones de Santa Martha Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, tras reportarse el fuego en la zona comercial.

El siniestro comenzó en un puesto semifijo del paradero y rápidamente se extendió hasta alcanzar a cuatro locales ambulantes más. Pese al aparatoso incidente, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni víctimas mortales, reportándose únicamente daños materiales en los comercios afectados.

🔥 Se registró un incendio en uno de los puentes del paradero de Santa Martha Acatitla; bomberos del Estado de México acudieron al lugar y sofocaron el fuego. pic.twitter.com/ezCQ8OM9n9 — Uno TV (@UnoNoticias) August 12, 2026

Bomberos controlan el fuego en Iztapalapa

El siniestro se generó alrededor de las 14:00 horas, lo que movilizó de inmediato a cuerpos de bomberos de la Ciudad de México y Estado de México, quienes arribaron al sitio para combatir las llamas utilizando chorros de agua a presión.

Debido a la magnitud del fuego en los puestos semifijos y a la presencia de los vehículos de emergencia, la circulación vial en las arterias aledañas al paradero se vio afectada de manera temporal.

Suspenden circulación por trabajos de los equipos de emergencia

Aproximadamente 30 minutos después de iniciadas las labores, los socorristas concluyeron las tareas de enfriamiento y extinguieron en su totalidad el fuego en los locales comerciales.

Tras el retiro de los equipos de auxilio y la eliminación de cualquier riesgo en la zona de Santa Martha Acatitla, las autoridades reabrieron la circulación para restablecer el tránsito habitual de vehículos y transporte público.

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