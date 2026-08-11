Video: balacera en arrancones clandestinos desata pánico en Axapusco

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Una balacera interrumpió unos arrancones clandestinos. Foto: Pexels

Una balacera durante unos arrancones clandestinos en la comunidad de Santo Domingo Aztacameca, municipio de Axapusco, Estado de México (Edomex), provocó momentos de pánico entre las personas que se habían reunido para observar las carreras.

En videos difundidos en redes sociales se escuchan más de 20 detonaciones, tras las cuales los asistentes comenzaron a correr para alejarse del lugar y ponerse a salvo. Hasta el momento no se reportan personas heridas.

El incidente ocurrió mientras se desarrollaban carreras entre vehículos en una zona donde se concentraron decenas de personas para presenciar los llamados arrancones. La situación cambió cuando comenzaron a escucharse los disparos, lo que generó confusión entre quienes se encontraban alrededor.

🚨 BALACERA EN ARRANCONES clandestinos en Santo Domingo Aztacameca #Axapusco con cientos de familias de pronto se escucharon disparos de arma de fuego comenzando a correr y ponerse a salvo 🚔denuncias a carreras y no pasa nada 🤬🤬 #estadodemexico #seguidores #SIGUENOSYCOMPARTE pic.twitter.com/cKsjgXVOoZ — Los Traicioneros Con Ava (@TraidoresConAVA) August 10, 2026

Balacera interrumpe arrancones en Axapusco

En uno de los videos que circulan en redes sociales se observa el momento en que dos vehículos participan en los arrancones en Axapusco.

Mientras los automóviles realizan la carrera, comienzan a escucharse varias detonaciones. La secuencia de disparos continúa durante varios segundos y, de acuerdo con los reportes sobre el video, se contabilizan más de 20 detonaciones.

Al escuchar los disparos, las personas que se encontraban cerca de la zona reaccionaron de inmediato. Algunos asistentes corrieron en diferentes direcciones para alejarse del sitio, mientras otros buscaron ponerse a salvo ante el temor de quedar expuestos a los disparos.

Las imágenes muestran la reacción de quienes acudieron al evento y evidencian cómo la presencia de los vehículos que participaban en los arrancones pasó a segundo plano ante el riesgo provocado por la balacera.

Gente corre tras escuchar más de 20 disparos

La detonación de las armas provocó que los asistentes abandonaran rápidamente el área donde se realizaban las carreras.

En los videos difundidos en redes sociales como en la cuenta de X, Los Tricioneros con Ava, se aprecia a personas corriendo para ponerse a salvo, mientras el sonido de los disparos se escucha de manera consecutiva. La movilización generó momentos de tensión entre quienes acudieron al lugar para presenciar los arrancones.

Hasta ahora, no se ha informado qué persona o personas realizaron los disparos ni contra quién habrían sido dirigidos. Tampoco se ha establecido públicamente el motivo que desencadenó la balacera en Santo Domingo Aztacameca.

La información disponible señala que no hubo personas lesionadas por este incidente, aunque las autoridades deberán determinar las circunstancias en las que ocurrieron las detonaciones.

¿Qué pasó durante los arrancones de Axapusco?

Los hechos ocurrieron durante un evento de arrancones clandestinos en Santo Domingo Aztacameca. Mientras dos vehículos competían, se escucharon múltiples disparos que provocaron que los asistentes huyeran del lugar.

Este tipo de carreras se realiza sin las condiciones de seguridad de un circuito especializado, por lo que la presencia de numerosas personas alrededor de los vehículos representa un riesgo adicional ante cualquier incidente.

La balacera en los arrancones de Axapusco también generó cuestionamientos sobre la realización de este tipo de eventos y las condiciones de seguridad para quienes acuden como espectadores.

Hasta el momento, se desconoce el origen de la agresión y no se ha informado de personas detenidas por estos hechos. Tampoco se reportan lesionados.

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