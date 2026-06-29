Abren inscripciones a nuevo apoyo para Madres Trabajadoras en Edomex; así puedes registrarte

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Madres trabajadoras pueden acceder al programa. Foto: Cuartoscuro

Si eres madre trabajadora y vives en el Estado de México, ya puedes registrarte al programa Mujeres Plomeras, un apoyo que busca ayudarte a generar ingresos mientras aprendes un oficio que también puede servirte para realizar reparaciones en casa.

El programa, impulsado por la Secretaría del Agua del Estado de México, ofrece un curso gratuito de plomería y un paquete de herramientas, con el objetivo de reducir el desperdicio de agua en los hogares y brindar nuevas oportunidades económicas a las mujeres. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre de 2026.

¿Qué apoyo recibirás con el programa Mujeres Plomeras?

Si eres seleccionada, recibirás dos apoyos principales:

Un curso teórico-práctico de plomería con duración de 40 horas , donde aprenderás a realizar instalaciones y reparaciones básicas, así como el uso correcto de herramientas y materiales

con duración de , donde aprenderás a realizar instalaciones y reparaciones básicas, así como el uso correcto de herramientas y materiales Un paquete individual de herramientas de plomería, que podrás utilizar para poner en práctica lo aprendido

Ya está abierta la convocatoria de Mujeres Plomeras 2026 en el Estado de México.



El programa está dirigido a mujeres mayores de 18 años y jefas de familia que vivan en hogares con fugas de agua. Incluye capacitación y herramientas de plomería. pic.twitter.com/uosSN5Za2N — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) June 3, 2026

De acuerdo con la convocatoria, el programa también busca impulsar la participación de las mujeres en actividades relacionadas con el mantenimiento del agua en el hogar y abrir oportunidades para obtener ingresos mediante este oficio.

¿Quiénes pueden registrarse?

La convocatoria está dirigida a mujeres que cumplan con los siguientes requisitos:

Tener 18 años o más

Ser jefa de familia

Vivir en el Estado de México

Habitar una vivienda que presente problemas de fugas de agua

El programa tiene cobertura en los 125 municipios del Estado de México.

¿Qué documentos necesitas?

Para completar tu registro deberás presentar original y copia de:

Formato de registro del programa

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de tres meses o constancia de residencia

¿Cómo puedes registrarte?

Tienes dos opciones para realizar tu inscripción:

Registro presencial

Puedes acudir a la Dirección General de Derecho Humano al Agua, Planeación y Ordenamiento, ubicada en:

Horacio Zúñiga No. 206, cuarto piso, colonia Morelos Primera Sección, Toluca, Estado de México.

El horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.

Registro en línea

También puedes realizar el trámite a través del portal oficial de la Secretaría del Agua del Estado de México o solicitar información mediante el correo electrónico plomeras.agua@edomex.gob.mx.

Una vez enviada tu solicitud recibirás un número de folio, con el que podrás dar seguimiento al proceso.

Las solicitudes serán evaluadas por un Comité de Admisión y Seguimiento, encargado de revisar que se cumplan los requisitos establecidos.

Los resultados se publicarán en la página oficial de la Secretaría del Agua del Estado de México utilizando únicamente el número de folio asignado durante el registro.

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