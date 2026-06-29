Localizan con drones a tigre que escapó en Tepetlaoxtoc, Edomex, pero no ha sido capturado

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Localizan tigre que escapó en Tepetlaoxtoc. Foto: Ayuntamiento de Tepetlaoxtoc

Un operativo localizó con apoyo de drones a un tigre que escapó de una zona de resguardo en el municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México, este domingo. Aunque las autoridades ya identificaron la zona donde permanece el felino, todavía no logran capturarlo debido a las complicaciones para ingresar al terreno.

La fuga del ejemplar ocurrió el sábado en un predio de la comunidad de San Bernardino Tlalmimilolpan. Tras el reporte, la presidenta municipal de Tepetlaoxtoc, Diana Morales Méndez, pidió a la población extremar precauciones y mantenerse alejada del área mientras continúan las labores para asegurar al animal.

Localizan al tigre en Tepetlaoxtoc, pero continúa el operativo

Tras ello, este domingo, autoridades estatales y municipales desplegaron un operativo coordinado para localizar y capturar al tigre sin poner en riesgo a la población ni al propio ejemplar.

En las acciones participan la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), Protección Civil del Estado de México, Protección Civil y Bomberos Municipal, Seguridad Pública Municipal y otras dependencias competentes.

Gracias al uso de drones, el felino fue ubicado en una zona de difícil acceso. Tras ello, se instaló un centro de mando en las inmediaciones en San Andrés de las Peras para coordinar las maniobras de captura.

Autoridades mantienen vigilancia en la zona

Hasta el momento, las autoridades informaron que el tigre continúa libre debido a las condiciones del terreno. Por ello, se han complicado las labores para asegurar al animal de forma segura.

Mientras continúan los trabajos, permanece un importante dispositivo de seguridad en la región y se mantiene el llamado a la población para evitar acercarse al área donde fue localizado el felino y atender las indicaciones de las autoridades.

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