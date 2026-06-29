Tecámac lanza apoyo “Contigo a la Uni” para transporte universitario en Edomex

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Tecámac lanza apoyo “Contigo a la Uni” para transporte universitario. Foto: Getty

El municipio de Tecámac del Edomex puso en marcha el programa “Contigo a la Uni”, un apoyo para estudiantes universitarios que se trasladan a otros municipios o a la CDMX para continuar sus estudios. El beneficio está dirigido a transporte y depende de la revisión de documentos y el estudio socioeconómico aplicado por el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF).

Apoyo de transporte universitario en Tecámac

El programa de transporte universitario en Tecámac contempla un apoyo económico que puede cubrir del 50% al 100% del gasto de traslado, de acuerdo con la distancia del estudiante y los resultados del estudio socioeconómico. Este análisis será realizado por el SMDIF Tecámac, encargado de validar la información de cada solicitante.

La convocatoria establece que el apoyo tendrá una duración de 5 meses durante 2026, únicamente en periodo escolar. También se contempla la posibilidad de una extensión para 2027, sujeta a la continuidad del programa y a la validación correspondiente.

Requisitos del programa Contigo a la Uni Edomex

El programa Contigo a la Uni Edomex está dirigido a estudiantes universitarios residentes de Tecámac. Los requisitos incluyen:

Residencia en Tecámac mayor a 6 meses

mayor a 6 meses Estar inscrito en educación superior fuera del municipio

Cursar licenciatura, ingeniería o TSU

Realizar prerregistro en línea

Acudir a validación presencial

Los solicitantes deben cumplir el proceso completo para ser considerados, aunque el registro no garantiza el acceso al beneficio.

Registro para apoyo de transporte en Tecámac

El registro del apoyo de transporte en Tecámac inicia con un prerregistro en línea en la plataforma oficial del programa Contigo a la Uni, donde se solicita escanear la CURP con código QR. Posteriormente, el sistema pide información personal, escolar, domicilio y datos del uso de transporte.

Después del registro digital, el sistema permite elegir sede, fecha y horario para la cita presencial. Finalmente, se genera un folio que deberá conservarse para continuar el proceso.

El registro presencial se realizará del 1 al 31 de julio de 2026, en dos sedes:

Centro de Desarrollo Juvenil Ágora-Aranjuez, Villa del Real

Unidad Administrativa La Cuchara, Los Héroes Tecámac

Documentos para Contigo a la Uni Tecámac

Para el trámite del programa Contigo a la Uni Tecámac, los aspirantes deberán presentar:

INE o identificación oficial vigente

CURP con código QR

Comprobante de domicilio

Credencial escolar vigente

Comprobante de inscripción

Datos bancarios

Contacto telefónico y correo electrónico

En el caso de menores de edad, se requiere identificación del tutor y comprobante de parentesco. Además, se aplicará un estudio socioeconómico como parte del proceso de evaluación.

Selección de beneficiarios en Tecámac

La selección del apoyo de transporte en Tecámac considerará distancia, uso de transporte público, situación económica, vulnerabilidad, discapacidad, condición de género y desempeño académico.

Los resultados serán publicados por medios oficiales del municipio o enviados al correo registrado. En caso de ser seleccionados, los beneficiarios recibirán el apoyo mediante transferencia bancaria y deberán acreditar su permanencia escolar.

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