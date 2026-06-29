Rescatan león, tigre blanco, pumas y más especies durante cateo en Chalco, Edomex; hay un detenido

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Rescatan especies exóticas en Chalco, Edomex. Foto ilustrativa: Getty

Autoridades aseguraron un león africano, un cachorro de tigre blanco, dos pumas, un ocelote y otras especies exóticas durante un cateo en un inmueble de San Gregorio Cuautzingo, en el municipio de Chalco, Estado de México. En el operativo también detuvieron a un hombre identificado como Brandon “N”, quien presuntamente comercializaba fauna silvestre.

El aseguramiento fue resultado de una investigación iniciada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) tras una denuncia por posible maltrato animal. En el operativo participaron elementos de la Guardia Nacional, Profepa, la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la Policía Municipal de Chalco y personal de Protección Civil.

Aseguran especies exóticas en Chalco tras denuncia por maltrato animal

Durante el cateo, las autoridades localizaron 10 ejemplares de fauna exótica, entre ellos:

Dos pumas

Un ocelote

Dos papiones sagrados

Un león africano

Un cachorro de tigre blanco

Dos lémures de cola anillada

Una iguana verde

De acuerdo con la FGJEM, Brandon “N” manifestó dedicarse a la compra y venta de especies exóticas. Sin embargo, al momento de la diligencia no presentó documentos que acreditaran la legal procedencia de los animales ni autorizaciones para su manejo, resguardo o comercialización.

El inmueble quedó asegurado; investigan posible tráfico de especies

Las autoridades informaron que el inmueble quedó bajo resguardo mientras continúan las investigaciones para determinar posibles responsabilidades por la posesión y comercialización de fauna exótica.

Los animales permanecerán temporalmente en el lugar bajo vigilancia de las autoridades competentes hasta que se defina su traslado a instalaciones adecuadas para su atención y resguardo.

La Fiscalía del Estado de México indicó que las investigaciones siguen en curso y será la autoridad correspondiente la que determine la situación jurídica del detenido, así como el destino final de los ejemplares asegurados.

El tráfico ilegal de fauna silvestre es un delito que representa una de las mayores amenazas para la conservación de la biodiversidad.



Si compras, vendes o regalas un animal silvestre, eres parte de una cadena delictiva que impacta de manera irreversible nuestros ecosistemas.… pic.twitter.com/QcWinfJSAP — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) June 26, 2026

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