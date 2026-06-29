Realizan labores de limpieza tras inundaciones en Tlalnepantla

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Inundaciones dañan viviendas y vehículos en Los Reyes Ixtacala. Foto: Fernando Cruz

Luego de dos días de permanecer bajo el agua, vecinos de los Reyes Ixtacala y trabajadores del ayuntamiento realizan labores de limpieza y sanitización.

Continúan labores de limpieza tras las inundaciones en Los Reyes Ixtacala

Unidades de succión tipo Vactor trabajan en la zona para desazolvar el sistema de drenaje, mientras que trabajadores del organismo del agua OPDM trabajan para restablecer el servicio en el Carcamo local.

En las calles y viviendas ya ha bajado el agua; vecinos y trabajadores del Ayuntamiento han sumado esfuerzos para limpiar y sanitizar.

Personal del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) realiza jornadas de vacunación para evitar enfermedades en las personas que tuvieron contacto con las aguas negras.

Retiran toneladas de basura y bienes dañados

Camiones recolectores se llevan toneladas de basura acumuladas en las coladeras, además de los bienes muebles que resultaron dañados por las inundaciones.

Mantienen evaluación de daños en Tlalnepantla

A decir de las autoridades, al menos 69 viviendas resultaron afectadas y se auxiliaron a 350 personas, mientras que continúa el censo para determinar los bienes muebles dañados y los automóviles que quedaron inservibles.

Al momento continúan los trabajos en la zona.

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