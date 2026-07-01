Fuerte carambola en la México-Pachuca: cuatro heridos rumbo a Indios Verdes

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Carambola en la México-Pachuca deja lesionados y tráfico. Foto: Cuartoscuro

La mañana de este miércoles 1 de julio, un tráiler y tres vehículos se vieron involucrados en un accidente sobre la autopista México-Pachuca, a la altura de San Pedro Xalostoc, en Ecatepec, Estado de México (Edomex). El percance dejó, al menos, cuatro personas lesionadas y generó complicaciones viales con dirección a Indios Verdes.

El accidente ocurrió en los carriles con dirección a Indios Verdes, a la altura de la calle 5 de Febrero, en la comunidad de San Pedro Xalostoc, uno de los principales accesos hacia la Ciudad de México (CDMX). En videos difundidos en redes sociales como en la cuenta de X de Jorge Becerril, se pueden ver a los vehículos involucrados.

#Precauciones |



Hay una volcadura sobre la Autopista México-Pachuca hacia CdMx.

Equipos de emergencia en el punto. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/vnLrXkTIgY — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) July 1, 2026

¿Cómo ocurrió el accidente en la México-Pachuca?

De acuerdo con los primeros reportes, en el percance estuvieron involucrados un tráiler y tres vehículos particulares.

Tras el impacto, uno de los automóviles terminó volcado, por lo que fue necesaria la intervención de los servicios de emergencia para atender a los ocupantes y asegurar la zona.

Hasta el momento, las autoridades reportan, al menos, cuatro personas lesionadas, quienes recibieron atención por parte de los cuerpos de auxilio desplazados al lugar. No se ha informado sobre la gravedad de sus heridas.

Hay afectaciones viales rumbo a Indios Verdes

El accidente provocó largas filas de vehículos sobre la autopista México-Pachuca en el Edomex con dirección hacia la capital mexicana, debido a las maniobras para retirar las unidades involucradas y realizar las labores correspondientes.

Automovilistas que se dirigen hacia Indios Verdes enfrentan carga vehicular en la zona de San Pedro Xalostoc, por lo que se recomienda considerar tiempos adicionales de traslado y atender las indicaciones de las autoridades de tránsito mientras concluyen los trabajos.

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