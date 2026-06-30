Los Reyes Iztacala vuelve a inundarse; autoridades habilitan albergue

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Foto: Especial

Por segunda ocasión, vecinos de los Reyes Iztacala en Tlalnepantla, Estado de México, vuelven a sufrir los embates de las inundaciones.

Primero, la tarde del sábado fueron sorprendidos por las lluvias, con algunos puntos superando el metro de altura de agua acumulada. Autoridades y vecinos tardaron dos días en bajar los niveles del agua, además de las labores de limpieza y sanitización.

Vecinos de la colonia Reyes #Iztacala en #Tlalnepantla nos comparten imágenes donde nuevamente se encuentran #inundadas sus calles y unidades #habitacionales. pic.twitter.com/fukKhjumuE — RedEdomex (@EdomexRed) June 29, 2026

Sin embargo, esta tarde-noche el nivel del agua volvió a subir superando los 45 centímetros de altura, dejando atrapados a los vecinos de la colonia y el fraccionamiento Gustavo Baz y U.H. Ferrocarril.

Asimismo, patrullas de la policía local realizan rondines para auxiliar a los vecinos atrapados, mientras que al sitio han llegado también elementos del Ejército Mexicano para implementar el Plan DNIII-E en su fase de auxilio a la población.

Mientras tanto, el agua continúa subiendo.

Solicitamos urgentemente la presencia de personal del @Gob_Tlalne y @OPDM_Tlalne ante este crítica situación. Las aguas negras ya entraron a las casas pic.twitter.com/eelL9y3MOX — Coordinación Editorial FES Iztacala (@CEditorial_FESI) June 28, 2026

Habilitan albergue para afectados

Por otra parte, el Gobierno de Tlalnepantla informó sobre la habilitación de un albergue para las familias afectadas por las lluvias de los últimos días. Éste, fue instalado en el Centro Comunitario de Salud Mental “Matilde Rodríguez Cabo Guzmán”, ubicado en Convento de Actopan Manzana s/n, Los Reyes Ixtacala, U.H. Hogares Ferrocarrileros.

De igual forma, las autoridades pusieron a disposición de la población tres números de emergencia:

Protección Civil : 55 5390 6548

: 55 5390 6548 Bomberos : 55 5565 3638

: 55 5565 3638 C-4: 55 5366 4444

Por 4to día consecutivo sigue la #inundación en los Reyes Iztacala, en #Tlalnepantla. No solo se inundan por las lluvias, sino por el agua que día tras día brota de las coladeras sin que el gobierno municipal haga algo@Gob_Tlalne@OPDM_Tlalne@adnnoticiasmx@AztecaNoticias pic.twitter.com/tCinxnMKPC — Hugo Guzmán (@hhugoguzman_) June 30, 2026

En tanto que también llamaron a la ciudadanía a que evite exponerse ante los peligros de las lluvias y las inundaciones, además de tener a la mano en los hogares la mochila de emergencia, en caso de necesitarla.

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