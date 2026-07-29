ISSSTE construye nuevo centro de salud en Texcoco que atenderá a más de 75 mil personas
El ISSSTE informó que la construcción del nuevo Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) en Texcoco, Estado de México, registra un avance de 14%. La unidad contará con quirófano, consultas de especialidad y atenderá a 75 mil 279 derechohabientes del municipio y zonas cercanas, informó el director general del organismo, Martí Batres Guadarrama.
El funcionario señaló que el proyecto forma parte del plan de infraestructura de salud impulsado por el Gobierno federal para ampliar la atención médica en una de las entidades con mayor número de afiliados al instituto.
¿Qué servicios tendrá el nuevo CESSA del ISSSTE?
La nueva unidad médica tendrá una inversión de 216 millones de pesos y estará equipada con:
- 10 camas de hospitalización
- Un quirófano totalmente equipado
- Tres consultorios de especialidades
- Consultorio de estomatología
- Consultorio de medicina preventiva
- Área de telemedicina
- Ultrasonido
- Mastógrafo
- Laboratorio de análisis clínicos y transfusión sanguínea
- Unidad radiológica digital portátil
- Farmacia, cocina, comedor y almacén general
De acuerdo con el ISSSTE, estas instalaciones buscan acercar servicios médicos especializados a la población derechohabiente del oriente del Estado de México.
Habrá atención de urgencias y recuperación
El CESSA de Texcoco también contará con un área de urgencias equipada con:
- Seis espacios de observación para adultos
- Un cubículo de rehidratación pediátrica
- Consultorio de urgencias
- Área de Triage
- Salas de curaciones y yeso
- Sala de choque o reanimación
- Dos camas de recuperación
Martí Batres aseguró que la obra avanza conforme a lo programado y destacó que el objetivo es ofrecer atención médica de calidad y oportuna a un mayor número de derechohabientes.
El ISSSTE indicó que este centro forma parte de la estrategia para construir nuevas unidades médicas en distintas regiones del país y fortalecer la infraestructura de salud.
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