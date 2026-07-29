“No han hecho nada”: feminicidio de Wendy Paola cumple 5 meses sin detenidos en el Edomex

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Feminicidio de Wendy Paola en Tultepec cumple 5 meses. Foto: Ficha de búsqueda

El feminicidio de Wendy Paola Aguilar, una joven de 24 años asesinada en el municipio de Tultepec, Estado de México (Edomex), cumple cinco meses sin personas detenidas, mientras sus padres continúan con la exigencia de justicia y reclaman avances en la investigación.

A través de un video difundido en redes sociales, como en la cuenta de X de Jorge Becerril, la madre de la víctima denunció que la Fiscalía Especializada en Feminicidios de Tlalnepantla no les ha informado sobre los avances del caso.

Han pasado 5 meses del feminicidio de Wendy Paola, en #Tultepec, y hasta el momento no hay avances en la investigación ni personas detenidas. #EdoMex.



“La @FiscaliaEdomex de feminicidios de #Tlalnepantla no ha hecho nada”, denuncia la mamá de Wendy. #Video 🎥👇🏽 https://t.co/vAXuSydSzs pic.twitter.com/7Zow2zQx2S — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) July 28, 2026

Wendy Paola dejó en orfandad a un niño de 2 años, quien actualmente está bajo el cuidado de su familia. Sus padres han señalado públicamente que el crimen debe ser esclarecido y que los responsables deben enfrentar las consecuencias legales correspondientes.

Madre de Wendy Paola refiere que no han recibido información suficiente

En una grabación que comenzó a circular en redes sociales, la madre de Wendy Paola aparece sosteniendo una fotografía de su hija y pide apoyo para que el caso no quede impune.

Con la voz entrecortada, la mujer afirmó que, a cinco meses de la muerte de la joven, no han recibido información suficiente por parte de las autoridades encargadas de la investigación.

“La Fiscalía de Tlalnepantla no ha hecho nada”, expresó la madre de Wendy en el video, donde aseguró que la familia continúa esperando justicia.

La mujer señaló que les han informado que presuntamente ya existen personas identificadas como responsables, pero que no han sido vinculadas a proceso.

“Yo, la verdad, sí pido justicia por mi hija Wendy Paola, de edad de 24 años, que dejó a un niño de 2 años a nuestro cargo… no se puede quedar impune este caso. Por favor, yo le pido a las autoridades y a los medios que por favor nos ayuden… Por favor… gracias”, manifestó.

Además, relató que la familia tuvo que emprender la búsqueda de Wendy por sus propios medios y que, al acudir al municipio para solicitar información sobre su paradero, no obtuvieron respuesta, pese a que el cuerpo de la joven ya se encontraba en el Servicio Médico Forense (Semefo).

Padre de Wendy Paola pidió reclasificar el delito como feminicidio

Meses atrás, el padre de Wendy Paola, Jaime Aguilar, también hizo un llamado público a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para que el caso fuera investigado bajo la figura de feminicidio y no como homicidio calificado, clasificación con la que inicialmente fue registrado.

En un video difundido en febrero de 2026, Jaime Aguilar señaló que existían elementos para que el delito fuera reclasificado, debido a las circunstancias en las que fue encontrada su hija.

El padre de la joven denunció en el clip una “total indiferencia” por parte de las autoridades y pidió que se agotaran todas las líneas de investigación para lograr la detención de los responsables.

“Fue privada de su vida de manera horrible, la degollaron, la golpearon y las autoridades no han hecho nada para lograr la detención de esos sujetos”, declaró en ese momento.

La familia de Wendy ha insistido en que el caso reúne características que deben ser consideradas dentro de una investigación por feminicidio, por lo que han solicitado que las autoridades actúen para garantizar justicia.

¿Cómo encontraron el cuerpo de Wendy Paola?

De acuerdo con las declaraciones de su padre, el cuerpo de Wendy Paola Aguilar fue localizado sin vida en la colonia conocida como “El Mirador”, en Tultepec.

Jaime Aguilar señaló que su hija fue encontrada en condiciones violentas y que, ante la falta de información, familiares tuvieron que participar en las labores de búsqueda para conocer su paradero.

El hallazgo de la joven generó una exigencia pública de justicia por parte de familiares y ciudadanos, quienes han solicitado que el caso avance y que se determine la responsabilidad de quienes participaron en el crimen.

Hasta ahora, los padres de Wendy Paola mantienen su llamado a las autoridades mexiquenses para que la investigación avance y se esclarezcan los hechos ocurridos hace cinco meses.

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