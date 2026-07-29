Multas de tránsito en Cuautitlán Izcalli: ¿quiénes pueden aplicarlas y cómo es el procedimiento?

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Cuautitlán Izcalli reactivó las multas de tránsito. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México (Edomex), reanudó la aplicación de multas de tránsito luego de un periodo de suspensión, por lo que nuevamente los conductores podrán recibir sanciones por incumplir el Reglamento de Tránsito. La nueva etapa contempla la participación inicial de 15 mujeres agentes de Tránsito, quienes estarán equipadas con cámaras corporales para grabar las intervenciones y dispositivos electrónicos para emitir infracciones.

De acuerdo con autoridades municipales, el objetivo de este esquema es que cada sanción cuente con un respaldo audiovisual que permita documentar el actuar de los agentes y brindar mayor certeza tanto a los oficiales como a los automovilistas.

En Cuautitlán Izcalli queremos calles más seguras y ordenadas para todas y todos. 🛡️✅



Por eso, con Ruta Segura promovemos el cumplimiento del Reglamento de Tránsito y el respeto a los espacios destinados para la movilidad peatonal y vehicular. Cuidar nuestro municipio también… https://t.co/ugeZp8bEqy — Daniel Serrano Palacios (@daniel_ser) July 26, 2026

¿Quiénes pueden aplicar las multas de tránsito en Cuautitlán Izcalli?

Las multas de tránsito en Cuautitlán Izcalli únicamente podrán ser aplicadas por las agentes de Tránsito que se encuentren debidamente capacitadas y autorizadas por el Gobierno municipal.

En esta primera fase participan 15 mujeres, agentes de Tránsito, quienes cuentan con preparación para realizar procedimientos de infracción y operarán con herramientas tecnológicas asignadas para sus funciones.

Cada agente tendrá un dispositivo conocido como hand held, mediante el cual podrá registrar y generar las infracciones correspondientes. Además, portará una body cam (cámara corporal) que permanecerá activa durante los procedimientos y será monitoreada de manera constante.

El presidente municipal, Daniel Serrano Palacios, informó que la intención es ampliar gradualmente este esquema hasta lograr que todos los elementos de seguridad vial cuenten con una cámara para registrar sus actuaciones.

El funcionario señaló que no se aplicará ninguna infracción que no tenga un respaldo videograbado, como parte de las medidas para fortalecer la transparencia en los operativos de tránsito.

¿Cómo es el procedimiento para aplicar una infracción en Cuautitlán Izcalli?

Cuando un conductor cometa una falta establecida en el Reglamento de Tránsito, la agente de Tránsito autorizada podrá iniciar el procedimiento correspondiente mediante el registro electrónico de la infracción.

El proceso deberá quedar documentado a través de la cámara corporal de la agente, con el propósito de contar con evidencia del momento en que se realiza la sanción.

Posteriormente, la multa será generada mediante los dispositivos electrónicos asignados al personal de Tránsito. Las autoridades municipales indicaron que esta medida busca evitar irregularidades y permitir que exista un registro de cada intervención realizada en las calles del municipio.

La administración local también destacó que el cumplimiento de las normas viales contribuye a mejorar la convivencia entre automovilistas, peatones y otros usuarios de la vía pública.

¿Dónde pagar las multas de tránsito en Cuautitlán Izcalli?

Los pagos de las infracciones de tránsito en Cuautitlán Izcalli deberán realizarse exclusivamente en la Tesorería Municipal, ubicada en las oficinas de Operagua.

Las autoridades recordaron que la Comisaría Municipal no está habilitada para recibir pagos de multas, por lo que los ciudadanos deberán acudir únicamente a los puntos oficiales establecidos para realizar este trámite.

El gobierno municipal exhortó a los conductores a respetar las disposiciones del Reglamento de Tránsito y mantener una conducción responsable para evitar sanciones.

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