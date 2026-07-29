¿Tienes aparatos viejos? Consulta los centros de reciclaje del Edomex

GENERANDO AUDIO...

El gobierno estatal y Steren firmaron un convenio. Foto: Cuartoscuro.

Antes de tirar a la basura tus aparatos eléctricos y electrónicos revisa los 20 puntos donde puedes reciclarlos en el Estado de México para evitar una mayor contaminación.

La Secretaría de Medio Ambiente estatal y la cadena de tecnología Steren firmaron un convenio para promover el manejo adecuado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Con dicha alianza, Steren contempla instalar 86 Puntos de Retorno dentro de sus sucursales del Estado de México, donde podrán depositarse equipos pequeños y medianos en desuso “para un tratamiento ambientalmente responsable”, según un comunicado.

Por el momento, ya instalaron diez de estos puntos de recolección en las tiendas distribuidas en varios municipios del Estado de México, lo cual es útil para las personas que se preguntan dónde pueden reciclar sus aparatos eléctricos y electrónicos.

¿Dónde están los diez centros de reciclaje?

Cuautitlán Izcalli : Avenida Hacienda de Sierra Vieja 2, Hacienda del Parque, C.P. 54769.

: Avenida Hacienda de Sierra Vieja 2, Hacienda del Parque, C.P. 54769. Ecatepec : Avenida Central S/N, Santa Cruz Venta de Carpio, C.P. 55070.

: Avenida Central S/N, Santa Cruz Venta de Carpio, C.P. 55070. Ixtapaluca : Boulevard Cuauhtémoc 1917, Santa Cruz Tlapacoya, C.P. 56560.

: Boulevard Cuauhtémoc 1917, Santa Cruz Tlapacoya, C.P. 56560. Naucalpan : Boulevard Manuel Ávila Camacho 5, Fraccionamiento Lomas de Sotelo, C.P. 53390.

: Boulevard Manuel Ávila Camacho 5, Fraccionamiento Lomas de Sotelo, C.P. 53390. Naucalpan : C. Colina de la Paz 25, Fraccionamiento Residencial Boulevares.

: C. Colina de la Paz 25, Fraccionamiento Residencial Boulevares. Naucalpan : Circuito Centro Comercial 2251, Ciudad Satélite, C.P. 53100.

: Circuito Centro Comercial 2251, Ciudad Satélite, C.P. 53100. Naucalpan : Calzada San Esteban 48, Pueblo San Esteban Huitzilacasco, C.P. 53550.

: Calzada San Esteban 48, Pueblo San Esteban Huitzilacasco, C.P. 53550. Nezahualcóyotl : Avenida Carmelo Pérez 558, Benito Juárez, C.P. 57000.

: Avenida Carmelo Pérez 558, Benito Juárez, C.P. 57000. San Mateo Atenco : Carretera México-Toluca KM 52, Barrio La Concepción, C.P. 52100.

: Carretera México-Toluca KM 52, Barrio La Concepción, C.P. 52100. Toluca: Avenida Miguel Hidalgo 1301, Reforma y Ferrocarriles, C.P. 500

Otros centros de reciclaje en Edomex

Además, el Gobierno del Edomex tiene otros diez centros que reciben basura electrónica como parte del programa ReciclaON para evitar la contaminación de ríos, lagos, canales y suelo.

Centros de recolección en el CAEM

Gerencia Atlacomulco: Carretera Panamericana Atlacomulco-Acambay km 1.5, col. Ejido La Palma, C. P. 50450, Atlacomulco, Estado de México (recibidor).

Gerencia Coatepec Harinas: Camino Viejo a Tepalcatepec (junto a la unidad deportiva), col. Las Américas, C. P. 52400, Tenancingo, Estado de México (estacionamiento).

Gerencia Oriente: Carlos B. Zetina núm. 401-B, col. Industrial Xalostoc, C. P. 55340, Ecatepec de Morelos, Estado de México (estacionamiento interno).

Gerencia Poniente: Almacén Hidalgo, calle Mina s/n, col. Miguel Hidalgo, C. P. 54060, Tlalnepantla de Baz, Estado de México (estacionamiento interno).

Gerencia Tejupilco: Avenida Cristóbal Hidalgo núm. 85, col. Las Américas, C. P. 51412, Tejupilco, Estado de México (estacionamiento).

Gerencia Texcoco: Tercera Avenida s/n, col. Evolución, C. P. 57700, Nezahualcóyotl, Estado de México (estacionamiento).

Gerencia Toluca: Paseo de los Sauces s/n, colonia Llano Grande, C.P. 52148, Metepec, Estado de México.

Oficinas centrales (Félix Guzmán): Félix Guzmán núm. 7, col. El Parque, C. P. 55398, Naucalpan de Juárez, Estado de México (estacionamiento y cafetería).

Oficinas centrales (Joselillo): Joselillo núm. 11, col. El Parque, C. P. 55398, Naucalpan de Juárez, Estado de México (entrada del edificio).

Materiales recibidos

Aspiradoras

Cables

Celulares

Consolas

CPU

DVD

Estéreos

Hornos de microondas

Laptops

Licuadoras

Módems

Monitores

Mouses

Pantallas

Parrillas eléctricas

Planchas

Proyectores

Reguladores

Secadoras de pelo

Servidores

Tablets

Televisores

Tenazas

Tostadores

Videocámaras

Videocaseteras

Videojuegos

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.