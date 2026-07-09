Caos en la México-Pachuca: fuerte choque paraliza la vía hacia Pachuca

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El accidente fue con dirección a Pacucha. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Un choque registrado la mañana de este 9 de julio sobre la autopista México-Pachuca, a la altura de Ecatepec, dejó al menos dos personas lesionadas y generó afectaciones a la circulación con dirección a Pachuca.

Un accidente entre dos vehículos provocó este jueves un importante congestionamiento sobre la autopista México-Pachuca, en el municipio de Ecatepec, Estado de México (Edomex). El percance obligó a realizar cierres parciales a la circulación mientras cuerpos de emergencia atendían a los lesionados y retiraban las unidades involucradas.

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¿Qué pasó en la México-Pachuca?

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió sobre la México-Pachuca, entre los kilómetros 15 y 23+200, en los carriles con dirección a Pachuca.

Las primeras versiones indican que dos vehículos chocaron por alcance sobre la vía rápida. Entre las posibles causas del percance se encuentran el pavimento mojado por las lluvias registradas en la zona y el presunto exceso de velocidad, aunque serán las autoridades las que determinen cómo ocurrió el accidente.

Tras el impacto, al menos dos personas resultaron lesionadas, por lo que paramédicos acudieron al lugar para brindar atención médica.

Cierre parcial genera largas filas hacia Pachuca

Como parte de las labores de atención, autoridades implementaron un cierre parcial de la circulación en el kilómetro 23+200, donde quedó restringido el paso en el carril de alta con dirección a Pachuca.

La reducción de carriles provocó un importante congestionamiento vehicular en la zona de Ecatepec, afectando a cientos de automovilistas que transitaban por esta vía durante la mañana.

Elementos de emergencia realizaron maniobras de abanderamiento para proteger el área mientras se llevaban a cabo las labores de auxilio y el retiro de los vehículos siniestrados.

¿Cuáles son las rutas alternas?

Ante las complicaciones viales, los automovilistas pueden considerar algunas rutas para evitar la zona del accidente:

Vía José López Portillo, para conectar con municipios del Valle de México

Avenida Central Carlos Hank González, como alternativa para desplazamientos locales

Carretera libre México-Pachuca, en los tramos donde las condiciones de tránsito lo permitan

Las autoridades recomendaron conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y mantenerse atentos a la información vial mientras concluyen las maniobras para restablecer la circulación.

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