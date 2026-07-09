Video: taxistas arman campal por control de ruta en Ixtlahuaca

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La riña entre taxistas ocurrió en Ixtlahuaca, Edomex. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Una disputa por la operación de la ruta hacia San Felipe del Progreso derivó en un enfrentamiento campal entre integrantes de distintas bases de taxis en Ixtlahuaca, Estado de México (Edomex). La pelea quedó grabada en video y dejó varias personas lesionadas.

La confrontación involucró a decenas de operadores, dejó varios lesionados y provocó la movilización de las autoridades. Videos del enfrentamiento comenzaron a difundirse en redes sociales.

¿Qué provocó la pelea entre taxistas en Ixtlahuaca?

De acuerdo con los primeros reportes, el enfrentamiento ocurrió por una disputa relacionada con la operación de una ruta de transporte que conecta con el municipio de San Felipe del Progreso.

La confrontación involucró a integrantes de distintas bases de taxis, quienes se reunieron en un terreno abierto donde la discusión escaló hasta convertirse en una pelea colectiva.

Aunque hasta el momento no se ha informado el número exacto de personas lesionadas, los reportes indican que varios de los participantes resultaron con golpes durante la riña.

Video muestra la riña campal entre decenas de taxistas

Las grabaciones difundidas en redes sociales muestran a un grupo de aproximadamente 60 taxistas enfrentándose en un llano.

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🗣️La tarde de ayer en el municipio de #Ixtlahuaca #Edomex, se registró una pelean entre #taxistas de distintas bases para disputarse la ruta hacia… pic.twitter.com/g8IY6wil89 — Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) July 8, 2026

En las imágenes se observa cómo varios taxistas intercambian golpes mientras otros intentan separar a los involucrados. También se aprecia que algunas personas permanecen en el suelo y continúan forcejeando en medio de la confrontación.

Los videos muestran momentos de tensión que se prolongan durante varios minutos, mientras los participantes corren de un lado a otro y continúan agrediéndose, además de que algunos yacen en el piso.

Autoridades atendieron el incidente

Tras el reporte de la riña, elementos de seguridad acudieron a la zona para intervenir y controlar la situación.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si hubo personas detenidas ni han dado a conocer si se inició alguna investigación para determinar las responsabilidades derivadas del enfrentamiento.

El conflicto volvió a poner en evidencia las disputas que, en ocasiones, surgen entre grupos de transportistas por la operación de rutas en distintos municipios de la entidad mexiquense.

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