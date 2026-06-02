Se desborda el río La Coyotera y causa inundaciones en Huixquilucan

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Huixquilucan bajo el agua. Foto: @CAEM_EDOMEX

Las fuertes lluvias de la noche de este lunes dejaron severas afectaciones en el municipio de Huixquilucan, Estado de México (Edomex).

La intensa lluvia provocó el desbordamiento del río La Coyotera, a la altura del fraccionamiento Hacienda Las Golondrinas, inundando calles, avenidas y decenas de viviendas aledañas a las avenidas Hueyetlaco y Hacienda del Ciervo..

En la comunidad de San Fernando, se registró la caída de una barda en un predio de la Calle Cove, sin que se presentaran personas lesionadas.

🚨🌧️ #GrupoTláloc ya se encuentra en #Huixquilucan, donde las lluvias de alta intensidad provocaron afectaciones en la zona de Hacienda de las Golondrinas, derivadas del incremento en los niveles del río La Coyotera. pic.twitter.com/mAcxdVu0Wk — Comisión del Agua del Estado de México (@CAEM_EDOMEX) June 2, 2026

En este punto, el agua subió alrededor de 30 centímetros e ingresó a los patios de las viviendas .

En Santiago Yancuitlalpan, el nivel del agua superó los 50 centímetros de profundidad, lo que impidió el acceso a esta localidad desde Jesús del Monte, por cerca de dos horas.

🌧️🚧 #GrupoTláloc ya se encuentra en #Huixquilucan atendiendo las afectaciones provocadas por las intensas lluvias registradas en Hacienda de las Golondrinas. pic.twitter.com/YBzQfFl17J — Comisión del Agua del Estado de México (@CAEM_EDOMEX) June 2, 2026

En la comunidad de Jesús del Monte, se presentaron inundaciones a la altura del fraccionamiento Villa del Lago, mientras que, en el fraccionamiento Los Yaquis, se registró la caída de una barda sobre una camioneta, sin que se reportaran personas lesionadas.

En Hacienda Martín Caballero y Hacienda del Rocío se registró la caída de dos árboles.

La zona más afectada fue en las inmediaciones del hospital de Interlomas, donde el agua superó el metro de altura y atrapó decenas de vehículos.

Bomberos y elementos de Protección Civil de Huixquilucan trabajaron toda la noche para auxiliar a las personas afectadas y el equipo de aguas “Delta” trabajó para bajar los niveles de agua.

No se reportaron personas lesionadas ni víctimas mortales por las lluvias.

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