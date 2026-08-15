Lluvia en Toluca provoca inundaciones y daños en la Central de Abasto
La intensa lluvia en Toluca, acompañada de fuertes ráfagas de viento, provocó inundaciones y daños materiales en la Central de Abasto de Toluca durante la tarde y noche de este viernes. El agua afectó accesos, calles, pasillos, algunas naves y estacionamientos.
Videos captados durante la tormenta muestran el nivel del agua en distintos puntos de la Central de Abasto, lo que dificultó el paso de personas y vehículos. Comerciantes también reportaron pérdidas de mercancía por las inundaciones.
Las fuertes ráfagas de viento registradas durante la lluvia también provocaron la caída de láminas y anuncios espectaculares dentro de la zona afectada.
La intensa precipitación se concentró en la zona norte del municipio de Toluca. Entre los puntos con inundaciones y encharcamientos se encuentran los accesos, algunas naves, los estacionamientos y la salida de la Central de Abasto de Toluca.
Los comerciantes señalaron que el agua acumulada afectó mercancía, aunque hasta el momento no se cuenta con un reporte oficial que determine el número total de locales afectados ni el monto de las pérdidas materiales.
Comerciantes denuncian falta de mantenimiento y desazolve
Tras las inundaciones, comerciantes de la Central de Abasto denunciaron falta de mantenimiento y desazolve de las coladeras, además de acumulación de basura en diferentes puntos.
De acuerdo con los comerciantes, estas condiciones dificultan el desalojo del agua durante las precipitaciones y agravan las afectaciones cuando se presentan lluvias intensas en Toluca.
Ante esta situación, pidieron a las autoridades atender de manera urgente la problemática y realizar trabajos de limpieza y desazolve en las instalaciones.
También solicitaron implementar acciones preventivas para reducir el riesgo de que se repitan inundaciones en la Central de Abasto de Toluca durante la temporada de lluvias.
Hasta el momento, se mantiene pendiente el reporte oficial sobre el número de locales afectados y el monto de las pérdidas materiales ocasionadas por la tormenta.