Lluvias inundan Ecatepec; suspenden servicio de Mexibús

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Lluvias inundan Ecatepec. Foto: Fernando Cruz

Las fuertes lluvias provocaron inundaciones en Ecatepec de Morelos, Estado de México, donde el agua alcanzó alrededor de 45 centímetros de altura en ambos sentidos de Avenida Nacional, a la altura de Venta de Carpio.

La lluvia estuvo acompañada de granizo y generó afectaciones en calles y avenidas de la zona alta de Santa María Chiconautla y Ciudad Cuauhtémoc, donde el agua de lluvia convirtió algunas vialidades en ríos.

🚧TRAS INUNDACIÓN EN AV NACIONAL #ECATEPEC #EDOMEX, POLICÍAS Y BOMBEROS AUXILIAN A USUARIOS DEL MEXIBUS Y PEATONES 🚧 pic.twitter.com/CjZuHNFZRk — FERNANDO CRUZ PERIODISTA (@FerCruzReporter) August 14, 2026

Inundación afecta movilidad

Ante las condiciones de la vialidad, fue necesario suspender el servicio del Mexibús Línea 1 y Línea 4, que circulan entre el Mexipuerto Ojo de Agua y la Central de Abasto.

La suspensión afectó a decenas de usuarios que se encontraban en la zona y que tuvieron dificultades para continuar sus traslados.

Policía, Marina y Protección Civil auxilian a usuarios

Para apoyar a las personas afectadas por la inundación en Ecatepec, elementos de la Policía Municipal, la Marina, Protección Civil y Bomberos realizaron traslados hacia zonas seguras.

Las unidades avanzaron por el carril confinado del Mexibús para ayudar a los usuarios a cruzar el tramo afectado, desde la Central de Abasto hasta los límites con el municipio de Tecámac.

Personal de emergencia mantiene presencia en el sitio para atender a las personas que quedaron varadas debido a la acumulación de agua.

Trabajan para reducir niveles de agua

En el lugar también fueron desplegadas unidades de succión tipo Vactor y equipos de rebombeo para retirar el agua y reducir los niveles de la inundación.

Por el momento, se recomienda a los usuarios tomar precauciones y considerar rutas alternas mientras continúan los trabajos de desazolve y rebombeo.

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