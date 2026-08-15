Lluvias inundan Ecatepec; suspenden servicio de Mexibús
Las fuertes lluvias provocaron inundaciones en Ecatepec de Morelos, Estado de México, donde el agua alcanzó alrededor de 45 centímetros de altura en ambos sentidos de Avenida Nacional, a la altura de Venta de Carpio.
La lluvia estuvo acompañada de granizo y generó afectaciones en calles y avenidas de la zona alta de Santa María Chiconautla y Ciudad Cuauhtémoc, donde el agua de lluvia convirtió algunas vialidades en ríos.
Inundación afecta movilidad
Ante las condiciones de la vialidad, fue necesario suspender el servicio del Mexibús Línea 1 y Línea 4, que circulan entre el Mexipuerto Ojo de Agua y la Central de Abasto.
La suspensión afectó a decenas de usuarios que se encontraban en la zona y que tuvieron dificultades para continuar sus traslados.
Policía, Marina y Protección Civil auxilian a usuarios
Para apoyar a las personas afectadas por la inundación en Ecatepec, elementos de la Policía Municipal, la Marina, Protección Civil y Bomberos realizaron traslados hacia zonas seguras.
Las unidades avanzaron por el carril confinado del Mexibús para ayudar a los usuarios a cruzar el tramo afectado, desde la Central de Abasto hasta los límites con el municipio de Tecámac.
Personal de emergencia mantiene presencia en el sitio para atender a las personas que quedaron varadas debido a la acumulación de agua.
Trabajan para reducir niveles de agua
En el lugar también fueron desplegadas unidades de succión tipo Vactor y equipos de rebombeo para retirar el agua y reducir los niveles de la inundación.
Por el momento, se recomienda a los usuarios tomar precauciones y considerar rutas alternas mientras continúan los trabajos de desazolve y rebombeo.
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