¡Alerta en Ecatepec! Hallan 2 km de cavernas bajo avenida R-1

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Hallan extensas cavernas bajo avenida R-1 en Ecatepec. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Durante los trabajos preliminares de repavimentación, el Gobierno municipal de Ecatepec, Estado de México (Edomex), localizó una enorme red de cavernas bajo avenida R-1. El hallazgo, de al menos 2 kilómetros de extensión, ocurrió en la vía Adolfo López Mateos, generando alerta inmediata por el alto riesgo vial.

Los dictámenes técnicos revelaron que estas peligrosas oquedades subterráneas se originaron por el grave deterioro de la infraestructura urbana. El colapso y la posterior desintegración del sistema de drenaje y colectores locales provocaron que el subsuelo perdiera su firmeza natural a lo largo de los años.

En videos compartidos en redes sociales se pueden ver las enormes oquedades bajo la R-1, por donde corre agua, como en la cuenta de X de Viento Informativo.

GOBIERNO DE ECATEPEC DETECTA 2 KM DE CAVERNAS BAJO AVENIDA R-1 !!!

– Al iniciar trabajos de reencarpetamiento de la vialidad, de 11 km y que cruza 26 colonias, se descubrieron oquedades producidas por la desaparición del drenaje

– Azucena Cisneros anuncia que eliminarán el riesgo pic.twitter.com/HXFeZR1Mvg — @vientoinformativo (@VientoInforma) September 3, 2026

Esta erosión interna debilitó de manera severa los cimientos de esta carpeta asfáltica en Ecatepec. A través de redes sociales, circulan videos donde se aprecian las profundas cavidades estructurales por donde actualmente fluyen corrientes de agua, lo que aumenta el peligro de hundimientos repentinos de gran magnitud.

Intervención de emergencia ante las cavernas bajo avenida R-1

Ante el inminente peligro de formación de grandes socavones, la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros, anunció la implementación de una intervención de emergencia. El propósito central es resguardar la seguridad del patrimonio y la integridad física de los automovilistas y habitantes de la zona.

Las autoridades municipales informaron que cuadrillas especializadas trabajarán de manera inmediata en el área afectada. La prioridad será la reparación integral de la infraestructura hidráulica dañada para detener definitivamente la fuga de líquidos que sigue erosionando las capas interiores de la tierra.

Una vez controlado el flujo de agua, el personal técnico procederá con el relleno especializado de las enormes fosas detectadas. Esta fase de estabilización estructural es fundamental para eliminar por completo el riesgo de un colapso vial en esta arteria, la cual registra un intenso tránsito vehicular.

Reencarpetamiento avanza pese a cavernas en Ecatepec

Tras confirmarse el hallazgo de las cavernas bajo la avenida R-1, la alcaldesa explicó públicamente el contexto histórico del deterioro de la vialidad. Detalló que la avenida Adolfo López Mateos es una de las arterias más antiguas del municipio, con una construcción original que data de 1960.

A pesar de la magnitud de la oquedad subterránea, la titular del Ayuntamiento confirmó que los proyectos de mejoramiento urbano continuarán su curso. Las autoridades mantendrán un plan para repavimentar 20 kilómetros de la vialidad, integrando ahora las complejas labores de saneamiento del subsuelo.

La importancia de atender esta emergencia radica en la conectividad estratégica que ofrece la ruta de 11 kilómetros que atraviesa 26 colonias. Esta vía de comunicación enlaza de manera directa la Avenida Central con el Periférico Oriente, sirviendo como puente principal hacia los límites con la Ciudad de México (CDMX).

Se espera que en los próximos días la administración local emita reportes actualizados sobre el avance del relleno de las cavernas. Las autoridades de Tránsito municipal coordinarán los operativos necesarios para desviar la circulación y evitar accidentes mientras concluye esta rehabilitación profunda.

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