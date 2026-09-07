Lluvias inundan Periférico Norte y dejan varios autos varados en Tlalnepantla

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Foto: Cuaurtoscuro/Ilustrativa

Las intensas lluvias registradas la noche de este domingo provocaron severas inundaciones en distintos puntos del Estado de México, entre ellos Periférico Norte, a la altura de Tlalnepantla, donde varios vehículos quedaron varados debido a la acumulación de agua.

Una de las zonas más afectadas se localizó sobre la lateral de Periférico Norte, después de Multiplaza Arboledas, en el tramo cercano a Valle Dorado. Videos difundidos en redes sociales muestran automóviles atrapados en medio de la inundación, algunos de ellos con el agua cerca de la altura de los neumáticos.

🚨 ¡Extrema precauciones! Severas anegaciones paralizan la lateral de Periférico Norte a la altura de Multiplaza Arboledas en Tlalnepantla. Evita la zona. 👇 pic.twitter.com/9QEkcCCZUR — RedEdomex (@EdomexRed) September 7, 2026

La acumulación de agua generó severas complicaciones para la circulación entre Tlalnepantla y la zona limítrofe con Atizapán de Zaragoza. Reportes señalan que al menos 14 vehículos quedaron varados en el punto afectado.

Ante la emergencia, un hombre utilizó una camioneta para ayudar a remolcar algunos de los automóviles que quedaron atrapados en la zona de Arboledas. Conductores y acompañantes también realizaron maniobras para retirar vehículos de los puntos inundados.

Ante la fuerte lluvia registrada en #Tlalnepantla, nuestros cuerpos de emergencia continúan en las calles para proteger y auxiliar a quienes lo necesitan. ⚠️



Su labor es fundamental para proteger y salvaguardar a las familias de #NuestraCiudad. pic.twitter.com/U9bvIwvItX — Gobierno de Tlalnepantla (@Gob_Tlalne) September 7, 2026

El Gobierno de Tlalnepantla informó que elementos de Protección Civil, seguridad pública, el OPDM y otras áreas operativas desplegaron acciones para atender los encharcamientos. Las cuadrillas utilizan camiones tipo Vactor, unidades de presión-succión y maquinaria pesada para realizar trabajos de desazolve, retirar residuos de coladeras y liberar las vialidades.

Las autoridades mantienen recorridos de supervisión y auxilio vial en las zonas afectadas. Para evitar mayores riesgos, se recomienda a los automovilistas extremar precauciones, reducir la velocidad y evitar los puntos inundados.

#Reportando 🌊 | ¡#Tultepec bajo el agua! 🔴



⚠️⛈️ La fuerte lluvia registrada al norte del #EdoMéx convirtió diversas calles en auténticos ríos, generando severas anegaciones en la zona.



⚠️ Efectos previstos en nuestro aviso por lluvias en la app #SASSLA.



📷: Solano Noticias pic.twitter.com/fT7Vlm1WS4 — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) September 7, 2026

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