Lluvias inundan Periférico Norte y dejan varios autos varados en Tlalnepantla
Las intensas lluvias registradas la noche de este domingo provocaron severas inundaciones en distintos puntos del Estado de México, entre ellos Periférico Norte, a la altura de Tlalnepantla, donde varios vehículos quedaron varados debido a la acumulación de agua.
Una de las zonas más afectadas se localizó sobre la lateral de Periférico Norte, después de Multiplaza Arboledas, en el tramo cercano a Valle Dorado. Videos difundidos en redes sociales muestran automóviles atrapados en medio de la inundación, algunos de ellos con el agua cerca de la altura de los neumáticos.
La acumulación de agua generó severas complicaciones para la circulación entre Tlalnepantla y la zona limítrofe con Atizapán de Zaragoza. Reportes señalan que al menos 14 vehículos quedaron varados en el punto afectado.
Ante la emergencia, un hombre utilizó una camioneta para ayudar a remolcar algunos de los automóviles que quedaron atrapados en la zona de Arboledas. Conductores y acompañantes también realizaron maniobras para retirar vehículos de los puntos inundados.
El Gobierno de Tlalnepantla informó que elementos de Protección Civil, seguridad pública, el OPDM y otras áreas operativas desplegaron acciones para atender los encharcamientos. Las cuadrillas utilizan camiones tipo Vactor, unidades de presión-succión y maquinaria pesada para realizar trabajos de desazolve, retirar residuos de coladeras y liberar las vialidades.
Las autoridades mantienen recorridos de supervisión y auxilio vial en las zonas afectadas. Para evitar mayores riesgos, se recomienda a los automovilistas extremar precauciones, reducir la velocidad y evitar los puntos inundados.
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