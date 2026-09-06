Explosión de pirotecnia en iglesia de Temascalcingo deja al menos 10 muertos y 64 lesionados

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La explosión dejó al menos 10 muertos. Foto: Especial

La noche del sábado 5 de septiembre, una explosión de pirotecnia en una iglesia de Temascalcingo, Estado de México, dejó al menos 10 personas muertas y 64 lesionadas durante la fiesta patronal en honor a la Virgen de la Luz, de acuerdo con el reporte preliminar de Protección Civil del Estado de México.

El incidente ocurrió alrededor de las 21:00 horas en la comunidad de Santa María Canchesdá, perteneciente al municipio de Temascalcingo, ubicado al noroeste del Estado de México, en los límites con Michoacán y Querétaro.

📋 Tarjeta Informativa



El @Edomex, a través de la @pciviledomex, en coordinación con los tres órdenes de gobierno y las fuerzas armadas, atendió la explosión registrada la noche del 5 de septiembre en la parroquia de la comunidad de Santa María Canchesda, en #Temascalcingo. pic.twitter.com/jZNfBjK7ei — Secretaría General de Gobierno (@SGGEdomex) September 6, 2026

La explosión se registró en un cuarto del templo donde se encontraba material pirotécnico, según los relatos de habitantes de la comunidad.

El estallido provocó la caída de una losa y dejó a varias personas bajo los escombros. Tras el incidente, feligreses y también cuerpos de emergencia acudieron al lugar para auxiliar a las personas afectadas.

🚨🕊️ TERRIBLE TRAGEDIA EN EL ESTADO DE MÉXICO



Una fuerte explosión registrada la noche de este sábado en la comunidad de Santa María Cachesdá, municipio de Temascalcingo, dejó un saldo preliminar de nueve personas sin vi**da y más de 20 lesionadas, entre ellas varios niños.



De… pic.twitter.com/LCicQEv2rg — Reporte M (@_ReporteMorelos) September 6, 2026

Explosión en iglesia de Temascalcingo deja 10 muertos

Protección Civil del Estado de México reportó de manera preliminar al menos 10 personas fallecidas y 64 lesionadas tras la explosión ocurrida durante la celebración patronal.

De acuerdo con la información proporcionada, ocho personas murieron en el lugar donde ocurrió el estallido.

Una novena persona falleció posteriormente en el hospital de Atlacomulco, donde recibía atención médica.

Entre las 24 personas lesionadas se encuentran menores de edad y dos sacerdotes, quienes fueron trasladados a hospitales de la zona para recibir atención médica.

La emergencia ocurrió mientras habitantes de Santa María Canchesdá participaban en las actividades de la fiesta patronal dedicada a la Virgen de la Luz.

🚨 Difunden videos del inicio de la #tragedia en #Temascalcingo



El saldo prelimina 9 personas fallecidas y 24 heridas tras explosión de pirotecnia ocurrida anoche en Santa María Canchesdá, durante las fiestas patronales de Nuestra Señora de la Luz#Edomex #Nacional #México pic.twitter.com/5IsFRyENbp — Crónica NLD (@CronicasLDN) September 6, 2026

Por su parte, los servicios de salud IMSS-Bienestar, reportaron que hasta el momento han atendido a un total de 31 lesionados, a través de 6seis unidades en el Estado de México.

La entidad explicó también que tres personas fueron dadas de alta, uno de los atendidos falleció y el resto sigue recibiendo atención médica.

Derivado de la explosión de pirotecnia registrada en la comunidad de Santa María Canchesda, municipio de Temascalcingo, #IMSSBienestarInforma sobre la atención médica a un total de 31 personas a través de seis de sus unidades de salud en el Estado de México. pic.twitter.com/PS42u2gMed — IMSS Bienestar (@IMSS_Bienestar) September 6, 2026

¿Dónde ocurrió la explosión de pirotecnia?

El incidente tuvo lugar en Santa María Canchesdá, comunidad perteneciente al municipio de Temascalcingo, en el Estado de México.

La localidad se encuentra en la zona noroeste de la entidad mexiquense, cerca de los límites con los estados de Michoacán y también Querétaro.

Según los habitantes, la explosión ocurrió dentro de un cuarto del templo donde se encontraba almacenado material utilizado para las actividades con pirotecnia relacionadas con la celebración patronal.

El estallido ocasionó daños en la estructura del lugar, incluida la caída de una losa, lo que dejó a personas atrapadas entre los escombros.

Tras la explosión, los propios asistentes a la celebración participaron en las primeras labores de auxilio, mientras cuerpos de emergencia se movilizaron hacia el templo.

Autoridades investigarán las causas de la explosión

Las autoridades deberán determinar en las próximas horas qué provocó la explosión, además de bajo qué condiciones se encontraba almacenado el material pirotécnico dentro del templo.

El saldo dado a conocer por Protección Civil del Estado de México corresponde a un reporte preliminar, por lo que las autoridades continuarán con las labores correspondientes en el lugar y con la atención de las personas lesionadas.

Personal de #ProtecciónCivilEdoMéx atiende una explosión de pirotecnia registrada en la comunidad de Santa María Canchesdá, municipio de #Temascalcingo. pic.twitter.com/m63J0n2Bud — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) September 6, 2026

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