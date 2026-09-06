Explosión de pirotecnia en iglesia de Temascalcingo deja al menos 10 muertos y 64 lesionados
La noche del sábado 5 de septiembre, una explosión de pirotecnia en una iglesia de Temascalcingo, Estado de México, dejó al menos 10 personas muertas y 64 lesionadas durante la fiesta patronal en honor a la Virgen de la Luz, de acuerdo con el reporte preliminar de Protección Civil del Estado de México.
El incidente ocurrió alrededor de las 21:00 horas en la comunidad de Santa María Canchesdá, perteneciente al municipio de Temascalcingo, ubicado al noroeste del Estado de México, en los límites con Michoacán y Querétaro.
La explosión se registró en un cuarto del templo donde se encontraba material pirotécnico, según los relatos de habitantes de la comunidad.
El estallido provocó la caída de una losa y dejó a varias personas bajo los escombros. Tras el incidente, feligreses y también cuerpos de emergencia acudieron al lugar para auxiliar a las personas afectadas.
Explosión en iglesia de Temascalcingo deja 10 muertos
Protección Civil del Estado de México reportó de manera preliminar al menos 10 personas fallecidas y 64 lesionadas tras la explosión ocurrida durante la celebración patronal.
De acuerdo con la información proporcionada, ocho personas murieron en el lugar donde ocurrió el estallido.
Una novena persona falleció posteriormente en el hospital de Atlacomulco, donde recibía atención médica.
Entre las 24 personas lesionadas se encuentran menores de edad y dos sacerdotes, quienes fueron trasladados a hospitales de la zona para recibir atención médica.
La emergencia ocurrió mientras habitantes de Santa María Canchesdá participaban en las actividades de la fiesta patronal dedicada a la Virgen de la Luz.
Por su parte, los servicios de salud IMSS-Bienestar, reportaron que hasta el momento han atendido a un total de 31 lesionados, a través de 6seis unidades en el Estado de México.
La entidad explicó también que tres personas fueron dadas de alta, uno de los atendidos falleció y el resto sigue recibiendo atención médica.
¿Dónde ocurrió la explosión de pirotecnia?
El incidente tuvo lugar en Santa María Canchesdá, comunidad perteneciente al municipio de Temascalcingo, en el Estado de México.
La localidad se encuentra en la zona noroeste de la entidad mexiquense, cerca de los límites con los estados de Michoacán y también Querétaro.
Según los habitantes, la explosión ocurrió dentro de un cuarto del templo donde se encontraba almacenado material utilizado para las actividades con pirotecnia relacionadas con la celebración patronal.
El estallido ocasionó daños en la estructura del lugar, incluida la caída de una losa, lo que dejó a personas atrapadas entre los escombros.
Tras la explosión, los propios asistentes a la celebración participaron en las primeras labores de auxilio, mientras cuerpos de emergencia se movilizaron hacia el templo.
Autoridades investigarán las causas de la explosión
Las autoridades deberán determinar en las próximas horas qué provocó la explosión, además de bajo qué condiciones se encontraba almacenado el material pirotécnico dentro del templo.
El saldo dado a conocer por Protección Civil del Estado de México corresponde a un reporte preliminar, por lo que las autoridades continuarán con las labores correspondientes en el lugar y con la atención de las personas lesionadas.
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