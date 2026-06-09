Videos: Se desborda río en Huixquilucan y el agua entra a casas y comercios

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Agua entra a viviendas, comercios y afecta vialidades. FOTO: Cuartoscuro

Las fuertes lluvias en Huixquilucan, Estado de México, provocaron este 8 de junio el desbordamiento de un río que cruza la cabecera municipal, generando afectaciones en viviendas, comercios y vialidades de la zona. Autoridades y cuerpos de emergencia atendieron los reportes tras el incremento del nivel del agua.

La emergencia se registró luego de las intensas precipitaciones de la tarde, cuando la corriente superó la capacidad del cauce y comenzó a extenderse hacia áreas habitadas. Entre las zonas afectadas se encuentra Campos Quemados, donde el agua avanzó con fuerza arrastrando lodo, ramas y otros objetos.

El aumento del caudal provocó que el río saliera de su cauce y comenzara a ingresar a viviendas y comercios cercanos.

Reportan inundaciones en Huixquilucan Centro. pic.twitter.com/F2YIEBtvor — Huixquilucan 2.0 (@Huitzquillocan2) June 9, 2026

De acuerdo con los reportes, la corriente avanzó con intensidad, arrastrando troncos, ramas y acumulaciones de lodo, lo que elevó el riesgo para las construcciones ubicadas a las orillas del afluente.

Elementos de Bomberos de Huixquilucan desplegaron labores de atención en la zona afectada para reducir riesgos y retirar los materiales que fueron arrastrados por la fuerza del agua.

Bomberos retiran vehículos y troncos tras las fuertes lluvias

Como parte de las acciones de emergencia, los cuerpos de rescate trabajan con maquinaria para remover vehículos y troncos que quedaron atrapados o fueron desplazados por la corriente.

Las maniobras buscan liberar áreas afectadas y prevenir nuevas complicaciones derivadas del desbordamiento.

Hasta el momento, las autoridades continúan monitoreando las condiciones en los puntos con mayores afectaciones tras las lluvias registradas durante la tarde.

#Reportando 🌊🔴 | ¡Atención! Reportan desbordamiento de #río en #Huixquilucan.



⚠️⛈️ Las intensas precipitaciones registradas esta tarde han provocado que el río que cruza la cabecera municipal de Huixquilucan supere su capacidad y desborde, afectando de manera directa la zona… pic.twitter.com/VpIqh76bkU — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) June 9, 2026

Las afectaciones generaron complicaciones en la movilidad, con reportes de tránsito lento en distintos puntos cercanos al área impactada por el incremento del nivel del agua.

Las autoridades mantienen labores de atención y vigilancia mientras continúan las evaluaciones de los daños ocasionados por las precipitaciones.

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