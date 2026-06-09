Gobierno del Edomex destituye a titular de Notaría 26 por irregularidades en trámites y escrituras

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Revocan nombramiento de titular de Notaría 26 en Otumba. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La gobernadora del Estado de México (Edomex), Delfina Gómez Álvarez, decretó la terminación del nombramiento y de la función notarial de Hugo Javier Castañeda Santana, titular de la Notaría Pública número 26, con residencia en Otumba, luego de que autoridades estatales acreditaran irregularidades en siete procedimientos administrativos iniciados a partir de quejas presentadas por ciudadanos.

La medida fue formalizada mediante un acuerdo publicado en la Gaceta del Gobierno del Edomex, en el que además se ordenó la suspensión de funciones de la Notaría 26 hasta que sea designado un notario provisional.

De acuerdo con la Consejería Jurídica del Edomex, la decisión fue resultado de investigaciones realizadas por la Dirección General de Procedimientos y Asuntos Notariales, derivadas de denuncias relacionadas con la prestación de servicios notariales.

Siete expedientes de queja llevaron a la revocación

Las autoridades estatales informaron que la sanción se sustentó en resoluciones emitidas dentro de siete procedimientos administrativos identificados con los expedientes:

Q/02/2025

Q/04/2025

Q/05/2025

Q/10/2025

Q/17/2025

Q/22/2025

Q/57/2025

Según la investigación, en todos los casos se determinó la existencia de conductas que ameritaban sanciones administrativas contra el titular de la notaría.

La Consejería Jurídica señaló que las resoluciones contemplaron diversas medidas disciplinarias, entre ellas amonestaciones, sanciones económicas y finalmente la revocación del nombramiento, considerada la máxima sanción prevista en la legislación notarial mexiquense.

Detectaron retrasos en escrituras e incumplimientos legales

Entre las irregularidades documentadas por las autoridades destacan retrasos injustificados en la inscripción y entrega de escrituras públicas, así como omisiones relacionadas con obligaciones legales inherentes al ejercicio de la función notarial.

También fueron acreditados incumplimientos en el entero oportuno de contribuciones derivadas de operaciones inmobiliarias, situación que generó afectaciones a usuarios que contrataron servicios ante esa notaría.

La autoridad estatal explicó que las anomalías fueron detectadas durante los procedimientos de supervisión y vigilancia que se realizan de manera periódica a las notarías del Edomex.

Suspenden operaciones de la Notaría 26 de Otumba

Con la entrada en vigor del acuerdo firmado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quedó oficialmente concluida la función notarial de Hugo Javier Castañeda Santana al frente de la Notaría Pública 26.

El documento también establece la suspensión temporal de las actividades de dicha notaría hasta que se nombre a una persona que asuma provisionalmente la función.

Asimismo, se instruyó a la Dirección General de Procedimientos y Asuntos Notariales a realizar de manera inmediata la guarda y resguardo del protocolo notarial en el Archivo General de Notarías del Edomex.

La Consejería Jurídica notificará la resolución al Colegio de Notarios del Estado de México, al Archivo General de Notarías y al propio exnotario para los efectos legales correspondientes.

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