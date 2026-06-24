Lluvias provocaron inundaciones y caída de árboles en Tultitlán y Cuautitlán Izcalli

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Fuertes lluvias causan afectaciones en el Estado de México. Foto: Fernando Cruz

Las fuertes lluvias que azotaron la tarde de este lunes la zona norte del Estado de México dejaron severas afectaciones en los municipios de Tultitlán y Cuautitlán Izcalli, donde se registraron inundaciones, afectaciones viales, caída de árboles y daños en la infraestructura eléctrica.

En ambos municipios, cuerpos de emergencia y personal de servicios públicos desplegaron operativos para atender los incidentes y restablecer las condiciones de seguridad para la población.

Inundaciones afectan vialidades y servicio del Mexibús en Tultitlán

En Tultitlán, la tormenta provocó afectaciones principalmente en la zona centro y sur del municipio.

El punto más afectado fue la vía José López Portillo, donde el nivel del agua superó los 30 centímetros, provocando inundaciones sobre esta importante arteria vial.

Debido a la acumulación de agua en la zona conocida como La Bandera, autoridades cerraron dos de los tres carriles de circulación, generando severo caos vehicular.

Las lluvias también ocasionaron retrasos en el servicio de la Línea 2 del Mexibús, que conecta La Quebrada con Las Américas, en Ecatepec.

Canal de Cartagena se desborda y afecta viviendas

Otro de los incidentes reportados fue el desbordamiento del canal de Cartagena, que provocó afectaciones a nivel de patio en viviendas ubicadas en las colonias Bosques de Tultitlán y Lázaro Cárdenas.

Las autoridades municipales mantienen monitoreo en la zona para evaluar posibles daños adicionales y brindar apoyo a las familias afectadas.

‼️LLUVIAS INUNDAN LA VÍA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO EN LA BANDERA #TULTITLÁN #EDOMEX‼️



🚨se registran retrasos en el servicio del MEXIBÚS línea 2 debido a las afectaciones en distintos puntos de la López Portillo. #BreakingNwes #UltimaHora. pic.twitter.com/manvAoPG2e — FERNANDO CRUZ PERIODISTA (@FerCruzReporter) June 23, 2026

Caen más de una docena de árboles y postes en Cuautitlán Izcalli

En Cuautitlán Izcalli, las lluvias y los fuertes vientos generaron afectaciones en las colonias Niños Héroes y Fidel Velázquez.

Además, las rachas de viento provocaron la caída de al menos una docena de árboles y postes de energía eléctrica en distintos puntos del municipio.

Entre las colonias afectadas se encuentran Plan de Guadalupe, Valle de las Flores, Tepalcapa, Niños Héroes, Atlanta y Las Torres.

‼️ÁRBOL APLASTA VEHICULO 🚗 EN #CUAUTITLÁN #IZCALLI #EDOMEX‼️



🚨la tormenta que azoto al municipio provocó que al menos una docena de árboles y postes se vinieran abajo.



🚨en la colonia la joyita un enorme árbol aplastó una camioneta familiar.



🚨bomberos ya trabajan. pic.twitter.com/0OSKAC2V7m — FERNANDO CRUZ PERIODISTA (@FerCruzReporter) June 24, 2026

Bomberos y CFE trabajan para atender emergencias

Elementos de Protección Civil y Bomberos realizan labores para retirar árboles caídos y liberar vialidades afectadas.

Por su parte, trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) llevan a cabo maniobras para retirar postes derribados y restablecer el suministro de energía eléctrica en las zonas que resultaron afectadas por la tormenta.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y evitar circular por zonas inundadas mientras continúan las labores de atención y limpieza.

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