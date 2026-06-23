Vinculan a proceso a dos implicados por presunto falso secuestro de la alcaldesa de Tenancingo, Edomex

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Vinculados a proceso por secuestro simulado de alcaldesa de Tenancingo. Foto: FGJ

Este lunes, la Fiscalía del Estado de México informó que un juez vinculó a proceso a Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N” por su probable participación en el delito de simulación de secuestro en agravio de la presidenta municipal de Tenancingo, identificada con las iniciales N.N.P. Los hechos ocurrieron el pasado 31 de mayo.

Durante una audiencia celebrada este 22 de junio, la autoridad judicial también determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada para ambos investigados y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

#AProceso

Un Juez determinó la vinculación a proceso en contra de Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N”, por su probable participación en el delito de secuestro simulado, en agravio de una femenina de iniciales N.N.P., quien se desempeña como presidenta municipal de #Tenancingo,… pic.twitter.com/0bq4g9pVna — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) June 22, 2026

Fiscalía investiga presunto secuestro simulado en Tenancingo

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía mexiquense, desde febrero de este año se habría planeado un falso secuestro con el objetivo de exigir un supuesto rescate de 40 millones de pesos. Según la indagatoria, el dinero presuntamente sería obtenido de recursos públicos del Ayuntamiento de Tenancingo.

La institución señaló que en la planeación habrían participado José Roberto “N”, esposo de la alcaldesa; Oscar “N”, su cuñado; además de otros involucrados, entre ellos Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N”.

Las autoridades indicaron que existen entrevistas, análisis de comunicaciones y videograbaciones que forman parte de la carpeta de investigación.

Autoridades detallan cómo ocurrió el presunto montaje

Según la Fiscalía, el 31 de mayo la presidenta municipal habría abordado voluntariamente un vehículo donde presuntamente se simuló la privación de la libertad. El trayecto terminó en una zona de terracería del municipio de Tenancingo, donde posteriormente fue localizada.

La dependencia aseguró que las grabaciones analizadas no muestran actos de violencia física o sometimiento durante el traslado. También indicó que una de las personas ahora vinculadas a proceso empleaba de manera habitual el vehículo utilizado en los hechos.

Además, la investigación estableció que, tras un operativo coordinado entre fiscalías, agentes federales localizaron y detuvieron a Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N” en el estado de Oaxaca el pasado 11 de junio.

Asimismo, se informó que la presidenta municipal también enfrenta una investigación por el delito de simulación de secuestro y que su audiencia de formulación de imputación está programada para el próximo 9 de julio.

Al momento, la presidenta municipal sigue realizando sus funciones e inclusive, el día de hoy, estuvo presente en honores a la bandera en un par de escuelas públicas.

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