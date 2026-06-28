FGR incinera cerca de media tonelada de drogas en el Estado de México

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Fiscalía quema cerca de media tonelada de droga en Teotihuacán Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía General de la República (FGR) incineró cerca de media tonelada de drogas en el Estado de México, entre ellas cocaína, metanfetamina y marihuana, relacionadas con la integración de 52 expedientes de investigación.

¿Cuánta droga incineró la FGR?

La diligencia se llevó a cabo en las instalaciones del Campo Militar 37-A, ubicado en San Juan Teotihuacán, Estado de México, donde fueron destruidos un total de:

405 kilos con 874 gramos de cocaína, metanfetamina y marihuana.

de cocaína, metanfetamina y marihuana. 105 unidades de pastillas, tabletas y cápsulas que contenían psicotrópicos.

Las sustancias destruidas estaban relacionadas con diversas investigaciones integradas por las autoridades federales.

Narcóticos estaban ligados a 52 expedientes

Los estupefacientes y psicotrópicos incinerados formaban parte de 52 expedientes derivados de investigaciones por delitos contra la salud.

En la diligencia participaron peritos en materia de fotografía y química forense, quienes supervisaron el proceso de destrucción de los narcóticos conforme a los protocolos establecidos.

La #FGR, por conducto de #FECOR, en coordinación con personal del #OIC, realizó la destrucción de más de 405 kg de narcóticos entre los que se encontraban, cocaína, metanfetamina y marihuana y 105 unidades de psicotrópicos.

La diligencia vinculada a 52 expedientes se ejecutó en… pic.twitter.com/0P58WU3hxN — FGR México (@FGRMexico) June 27, 2026

Instituciones que participaron en la incineración

El acto fue encabezado por la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en coordinación con personal del Órgano Interno de Control (OIC), peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa

FGR destaca coordinación institucional

La Fiscalía señaló que esta incineración es resultado de la coordinación institucional con el Gabinete de Seguridad federal y las autoridades de la Ciudad de México, las cuales participan en el aseguramiento y disposición final de las sustancias ilícitas.

La dependencia indicó que estas acciones tienen como objetivo impedir que los narcóticos lleguen a la población y formen parte de las estrategias de combate al tráfico y distribución de drogas en el país.

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