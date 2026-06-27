Pipa de gas vuelca en la carretera México-Veracruz y provoca incendio

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Tras la volcadura se registró una fuga y un incendio. Foto: PC Edomex

Una pipa de gas con capacidad de 24 mil litros volcó este día en la carretera México-Veracruz, a la altura del municipio de Tepetlaoxtoc, en la comunidad de Santa Inés, Estado de México, lo que provocó una fuga de combustible y un incendio en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, tras la volcadura el gas se dispersó en el ambiente y formó una nube que alcanzó un restaurante cercano, el cual entró en combustión al contacto con el gas, generando un incendio en el punto del incidente.

Cerrada la carretera federal México – Veracruz, en el límite de #Texcoco y #Tepetlaoxtoc por volcadura de pipa de gas que se incendió y alcanzó a dañar otro inmueble. 10:03 horas 27 de junio 2026. pic.twitter.com/6yjJSIH8hw — Reporteros en Movimiento (@reporterosenmov) June 27, 2026

Fuga de gas provoca incendio y moviliza a cuerpos de emergencia

Personal de Protección Civil del Estado de México y otras corporaciones de emergencia se trasladaron al sitio para atender la situación y controlar el riesgo derivado de la fuga.

Las autoridades mantienen labores de mitigación, mientras realizan maniobras para evitar la propagación del incendio y asegurar la zona.

⚠️ Aviso a la población



Personal de esta coordinación, junto con autoridades de los tres órdenes de gobierno, atiende un incidente que involucra una pipa de gas en la carretera México–Zacatepec, a la altura de Santa Inés, en los límites de Texcoco y Tepetlaoxtoc. pic.twitter.com/O2DCvlLR2t — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) June 27, 2026

Como medida preventiva, se pidió a los automovilistas evitar la zona y considerar vías alternas, debido a la gravedad del incidente y el cierre total de la circulación en este tramo carretero.

Reportan posibles víctimas, sin confirmación oficial

De manera preliminar, se ha mencionado la posible presencia de dos personas sin vida; sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado esta cifra.

Equipos de emergencia continúan trabajando en la zona para verificar el saldo del incidente y descartar más riesgos.

VOLCADURA E INCENDIO DE PIPA DE GAS EN LA MÉXICO-VERACRUZ DEJA DOS MUERTOS EN TEPETLAOXTOCUna pipa cargada con 24 mil litros de gas volcó y cayó a un barranco sobre la carretera México-Veracruz, a la altura de la comunidad de Santa Inés en el municipio de Tepetlaoxtoc, lo que… pic.twitter.com/a9LZfbazL0 — México Ahora (@AhoraMex) June 27, 2026

Carretera cerrada y zona bajo resguardo

La carretera México-Veracruz permanece cerrada en ambos sentidos en este tramo, mientras continúan las labores de atención.

Las autoridades exhortaron a la población a no acercarse al lugar del accidente, permitir el paso de los vehículos de emergencia y mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales.

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