Tras 30 horas, rehenes salen con vida de vivienda en Los Héroes Tecámac; agresor fue capturado

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Se entrega hombre atrincherado en vivienda en Tecámac. Foto: Fernando Cruz

Después de permanecer alrededor de 30 horas al interior de una vivienda en Tecámac, Estado de México (Edomex), tres menores de edad y tres adultos salieron por su propio pie la mañana de este viernes del inmueble donde un hombre armado permanece atrincherado desde la tarde del jueves.

El grupo, integrado por la esposa del presunto agresor, sus tres hijos y los padres de ella, caminó hasta el sitio donde se encontraban desplegados elementos de la Policía Estatal y otras corporaciones de seguridad.

Sin embargo, tras dialogar durante algunos minutos con los agentes, la mujer aseguró que ellos no se encontraban retenidos y, posteriormente, el sujeto armado se entregó a las autoridades.

Mientras tanto, el operativo de seguridad permanece activo en espera de una resolución que permita detener al sujeto sin poner en riesgo a las personas que permanecen en el inmueble.

¿Cómo inició el caso en Tecámac?

De acuerdo con los primeros reportes, fue alrededor de la una de la madrugada del jueves cuando Miguel “N” presuntamente privó de la libertad a su esposa, sus tres hijos y sus suegros dentro de una vivienda ubicada en la calle Jesús García, esquina con Abraham González, en la Sexta Sección de Héroes Tecámac.

Las autoridades señalaron que el hombre se encuentraba armado con un arma larga y una pistola, lo que motivó el despliegue de un amplio operativo de seguridad en la zona.

Horas antes, alrededor del mediodía del jueves, personal del Centro de Adicciones y Rehabilitación La Casa de Jesús recibió una llamada de un familiar del hombre, quien informó que el paciente se negaba a salir de su domicilio para ser internado y que además estaba armado.

Trabajadores del centro acudieron al inmueble para intentar convencerlo de recibir atención, pero al detectar que portaba armas de fuego solicitaron el apoyo de las autoridades.

Continúa despliegue de fuerzas federales y estatales

Tras el reporte, al domicilio acudieron elementos de la Policía Municipal de Tecámac, Policía Estatal, policías de Ecatepec, integrantes de la Fuerza de Tarea de la Secretaría de Marina y personal del Ejército Mexicano.

Desde entonces, las corporaciones instalaron un cerco de seguridad alrededor de la vivienda y permanecieron durante toda la noche en labores de vigilancia y negociación.

Aunque las seis personas salieron brevemente del inmueble la mañana de este viernes, el presunto agresor continúaba atrincherado y el dispositivo permanecía activ,o mientras las autoridades buscaban una solución al caso, hasta que el sujeto se entregó.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas por este caso.

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